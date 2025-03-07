Кабінет Міністрів України затвердив Порядок функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock».

Нова система «e-Stock» повинна спростити відстеження потреб у лікарських засобах

Система «e-Stock» складається з технічних і програмних засобів, призначених для відстеження та планування потреби у лікарських засобах, медичних виробах та допоміжних засобах. Її метою є підтримання актуальної інформації про наявні залишки таких товарів.

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Система дає змогу лікарням, регіональним департаментам охорони здоров’я та Міністерству охорони здоров’я в реальному часі отримувати інформацію про стан забезпечення лікарськими засобами. Це дозволяє більш ефективно розподіляти ресурси та уникати ситуацій, коли медикаментів бракує або, навпаки, їх закуповують у надлишку.

Раніше, 30 грудня 2022 року, уряд ухвалив постанову №1483 про реалізацію експериментального проєкту з впровадження та функціонування системи «e-Stock». Цей проєкт тривав до 1 січня 2024 року, а його координатором було обрано Міністерство охорони здоров’я України. Відповідальність за організацію та забезпечення реалізації проєкту покладалася на державне підприємство «Медичні закупівлі України», що належить до сфери управління МОЗ.

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Після успішного завершення експериментального проєкту уряд затвердив постійну дію системи «e-Stock», що дозволить ефективно управляти запасами лікарських засобів та медичних виробів на національному рівні.

Впровадження e-Stock є важливим кроком у цифровізації системи охорони здоров’я України та наближенні до європейських стандартів управління медичними ресурсами.