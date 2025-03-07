За підсумками січня-лютого 2024 року обсяг торгівлі між РФ і Китаєм скоротився більш ніж на 34 мільярди доларів, що становить понад 7% падіння у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Товарообіг між Росією та Китаєм знизився на понад 34 млрд доларів

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у Telegram, зменшення відбулося як у сфері імпорту китайських товарів до Росії (на 11%), так і експорту російської продукції до Китаю (на 4%).

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У ЦПД наголошують, що ці дані спростовують твердження російської пропаганди про те, що збільшення співпраці з Китаєм здатне компенсувати наслідки західних санкцій. Насправді ж, через санкційний тиск та високі військові витрати росіяни змушені обмежувати свої закупівлі китайських товарів. Водночас Китай, який діє прагматично у відносинах із РФ, скорочує закупівлі російських енергоресурсів та сировини.

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Путін виступив з заявою, що будь-які компроміси на переговорах не допустимі, а Лавров категорично проти розміщення європейських миротворчих сил в Україні.

«Загарбницька війна проти України руйнує економіку Росії, і це стає дедалі відчутнішим для звичайних громадян», — підкреслили в ЦПД.

Раніше повідомлялося, що спеціальний посланник Китаю у Євросоюзі Лу Шей висловив здивування поведінкою експрезидента США Дональда Трампа щодо європейських союзників і наголосив, що мирні переговори щодо України не повинні вестися виключно між США та РФ.

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