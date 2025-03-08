Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про масовий прорив російських військ на кордоні Сумщини - між Новеньким і Журавкою. 

Прорив кордону на Сумщині: ЦПД прокоментував інформацію

«Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ «Курськ» та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується», - йдеться у повідомленні. 

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У центрі кажуть, що ворог діє поодинокими групами, намагається закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій. 

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Сили оборони України ефективно знищують ці групи, - зазначили у Центрі протидії дезінформації й закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Раніше «Українська правда» з посиланням на джерела повідомляла, що близько сотні російських військових пройшли газопроводом до позицій Сил оборони в районі Суджі.

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Kyiv Post зібрав усе що відомо щодо поточної ситуації в Курській та Сумській областях.

За словами співрозмовника видання, такі дії ворога не були несподіванкою. 

«Це не було несподіванкою, оскільки було відомо про цю акцію. Але акцент (увага командування - УП) декілька днів тому був зміщений у сторону Курилівки (йдеться про прорив під Суджею кілька днів тому – УП)», - пише УП. 

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«Українська правда» зазначає, що невідомо, що надалі сталося з російськими військовими, які пройшли газопроводом, а також, чи вдалося їм дійти до самої Суджі.

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