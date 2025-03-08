Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про масовий прорив російських військ на кордоні Сумщини - між Новеньким і Журавкою.

Прорив кордону на Сумщині: ЦПД прокоментував інформацію

«Центр верифікував цю інформацію в угрупованні військ «Курськ» та повідомляє, що масового прориву кордону між Новеньким і Журавкою на цей момент не фіксується», - йдеться у повідомленні.

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У центрі кажуть, що ворог діє поодинокими групами, намагається закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій.

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Сили оборони України ефективно знищують ці групи, - зазначили у Центрі протидії дезінформації й закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.