Війська агресора скинули п’ять авіабомб на Костянтинівку Донецької області.
Постраждали четверо місцевих жителів.
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Обстріл Костянтинівки: наслідки
В обласній адміністрації уточнили, що потерпілим від 29 до 48 років.
Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптека та 6 ліній електропередач.
На Донеччині День жалоби
Кількість постраждалих через обстріл Добропілля на Донеччині зросла до 33.
Це оновлені дані станом на 13:00.
Натепер відомо про 11 загиблих.
Росіяни завдали по місту комбінованого удару.
Зруйновані та пошкоджені п’ятиповерхівки, торговий центр та автомобілі. Деякі будинки вигоріли майже повністю.
Одесу атакували російські дрони: пошкоджена інфраструктура
Через ворожу атаку в області оголосили День жалоби.