Війська агресора скинули п’ять авіабомб на Костянтинівку Донецької області. 

Постраждали четверо місцевих жителів. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Обстріл Костянтинівки: наслідки

В обласній адміністрації уточнили, що потерпілим від 29 до 48 років.

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптека та 6 ліній електропередач. 

Наслідки авіаудару по Костянтинівці. Фото: ОВА.

Advertisement

На Донеччині День жалоби 

Кількість постраждалих через обстріл Добропілля на Донеччині зросла до 33. 

Це оновлені дані станом на 13:00. 

Натепер відомо про 11 загиблих. 

Росіяни завдали по місту комбінованого удару. 

Зруйновані та пошкоджені п’ятиповерхівки, торговий центр та автомобілі. Деякі будинки вигоріли майже повністю. 

Одесу атакували російські дрони: пошкоджена інфраструктура
Більше по темі

Одесу атакували російські дрони: пошкоджена інфраструктура

Через ворожу атаку без електрики залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів.

Через ворожу атаку в області оголосили День жалоби. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Удар по полігону: Сирський відсторонив керівників центру підготовки та частини
Київ Пост
бер. 3
На відновлення культурного сектору України потрібно 10,5 млрд дол.
За матеріалами Укрінформ
бер. 5
У небі над Україною збили 63 ворожих БпЛА
Київ Пост
бер. 2
Армія РФ атакувала маршрутку в Херсоні: є загиблий і поранені
Київ Пост
бер. 2
Більше про Обстріли України
Обстріли України день за днем 03-08-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-08-2025
Київ Пост
18г тому
Сили оборони збили 100 дронів та 34 ракети, ще 86 цілей локаційно втрачені Обстріли України
Сили оборони збили 100 дронів та 34 ракети, ще 86 цілей локаційно втрачені
Київ Пост
1д тому
Уламки ракети пошкодили газопровід та будинки на Полтавщині: є постраждалі Ракетні обстріли
Уламки ракети пошкодили газопровід та будинки на Полтавщині: є постраждалі
Київ Пост
1д тому
РФ здійснила масовану комбіновану атаку проти нашої електро і газової інфраструктури: що відомо Харків
РФ здійснила масовану комбіновану атаку проти нашої електро і газової інфраструктури: що відомо
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Вночі сили ППО збили крилату ракету та 79 дронів Дрони
Вночі сили ППО збили крилату ракету та 79 дронів
Київ Пост
9г тому
Дрони влучили у мʼясокомбінат у Богодухові: загинули троє чоловіків Харків
Дрони влучили у мʼясокомбінат у Богодухові: загинули троє чоловіків
Київ Пост
10г тому
Одесу атакували російські дрони: пошкоджена інфраструктура Одеса
Одесу атакували російські дрони: пошкоджена інфраструктура
Київ Пост
10г тому
Росіяни вдарили по Добропіллю на Донеччині: 11 загиблих Ракетні обстріли
Росіяни вдарили по Добропіллю на Донеччині: 11 загиблих
Київ Пост
11г тому
" Попередній Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області
Далі » Масового прориву кордону військами РФ на Сумщині немає, - ЦПД