Війська агресора скинули п’ять авіабомб на Костянтинівку Донецької області.

Постраждали четверо місцевих жителів.

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Обстріл Костянтинівки: наслідки

В обласній адміністрації уточнили, що потерпілим від 29 до 48 років.

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптека та 6 ліній електропередач.

Наслідки авіаудару по Костянтинівці. Фото: ОВА.

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На Донеччині День жалоби

Кількість постраждалих через обстріл Добропілля на Донеччині зросла до 33.

Це оновлені дані станом на 13:00.

Натепер відомо про 11 загиблих.

Росіяни завдали по місту комбінованого удару.

Зруйновані та пошкоджені п’ятиповерхівки, торговий центр та автомобілі. Деякі будинки вигоріли майже повністю.

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