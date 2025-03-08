Російські удари по Україні свідчать, що Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни.

Таку заяву зробила головна європейська дипломатка Кая Каллас.

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Путін не зацікавлений у припиненні війни, - Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що Росія продовжує обстрілювати Україну та вбивати людей.

«Путін знову демонструє, що він не зацікавлений у мирі. Ми повинні посилити нашу військову підтримку - інакше ще більше українських цивільних заплатять найвищу ціну», - зауважила Каллас.

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Останні обстріли України

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