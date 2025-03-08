Російські удари по Україні свідчать, що Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни. 

Таку заяву зробила головна європейська дипломатка Кая Каллас. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Путін не зацікавлений у припиненні війни, - Каллас

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас наголосила, що Росія продовжує обстрілювати Україну та вбивати людей. 

«Путін знову демонструє, що він не зацікавлений у мирі. Ми повинні посилити нашу військову підтримку - інакше ще більше українських цивільних заплатять найвищу ціну», - зауважила Каллас.

Advertisement

Останні обстріли України 

У ніч на 8 березня війська РФ запустили по Україні дві балістичні та одну крилату ракети, а також 145 дронів. Сили ППО збили крилату ракету та 79 безпілотників. Ще 54 ворожі БПЛА-імітатори - локаційно втрачені.

Станом на 14:00 зросла кількість постраждалих через обстріл Добропілля на Донеччині.

СБУ викрила «крота» ФСБ у Держкосмосі
Більше по темі

СБУ викрила «крота» ФСБ у Держкосмосі

Його затримали під час наради в Міністерстві стратегічної промисловості.

Уже відомо про 40 поранених. Серед них - шестеро дітей. Загиблих - 11. Напередодні росіяни завдали по місту комбінованого удару. Зруйновані та пошкоджені п’ятиповерхівки, торговий центр та автомобілі. 

Дронами російські війська знову масовано вдарили по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Майже півтори тисячі місцевих жителів опинились без електропостачання. У ДТЕК зазначили, що це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні. 

Advertisement

Троє чоловіків загинули через російський удар по м’ясокомбінату у Богодухові на Харківщині. Ще семеро людей - постраждали. Усі вони - співробітники підприємства. 

У Запоріжжі через атаку російських дронів виникла масштабна пожежа на підприємстві.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви
Київ Пост
бер. 5
ПОГЛЯД: «Ворог моїх друзів – тепер мій друг» – Частина ІІ
Ганс Петтер Мідттун
бер. 4
Пастка для безпілотників - як рибальські сітки з Данії допомагають українським воїнам
Юлія Струк
лют. 28
Москва завербувала Трампа ще у 80-х, каже колишній керівник казахської спецслужби
Стах Лучків
лют. 24
Більше про Європа
Українські та проукраїнські організації Ірландії закликали і надалі підтримувати Україну Європа
Українські та проукраїнські організації Ірландії закликали і надалі підтримувати Україну
Світовий Конґрес Українців
1д тому
Президент Туреччини підтримав перемир’я на морі та в повітрі у війні в Україні НАТО
Президент Туреччини підтримав перемир’я на морі та в повітрі у війні в Україні
За матеріалами AFP
1д тому
Радикальна пропозиція Мелоні: НАТО захищає Україну без членства НАТО
Радикальна пропозиція Мелоні: НАТО захищає Україну без членства
Київ Пост
1д тому
У Литві судитимуть двох осіб за шпигунство на користь Білорусі. Європа
У Литві судитимуть двох осіб за шпигунство на користь Білорусі.
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Альтернатива Starlink для України: ЄС веде переговори з супутниковими операторами Європа
Альтернатива Starlink для України: ЄС веде переговори з супутниковими операторами
За матеріалами Укрінформ
2г тому
Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області Росія
Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області
Київ Пост
5г тому
СБУ викрила «крота» ФСБ у Держкосмосі Росія
СБУ викрила «крота» ФСБ у Держкосмосі
Київ Пост
6г тому
Трамп хоче якнайшвидше зупинити війну, - Рубіо у розмові Сибізі Росія
Трамп хоче якнайшвидше зупинити війну, - Рубіо у розмові Сибізі
Київ Пост
7г тому
" Попередній Масового прориву кордону військами РФ на Сумщині немає, - ЦПД
Далі » Зеленський назвав склад делегації на переговорах у Саудівській Аравії