Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у застосунку Дія запустили дозвіл на зброю.

Поки дозвіл працює у форматі бета-тестування, написав він.

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“Дія” цифровізує дозвіл на зброю: як працює та які переваги

“До цифровізації дозвіл був паперовою книжечкою, у яку ручкою вносили записи. А зараз ви можете миттєво згенерувати дозвіл у Дії і переглянути повну інформацію про всю свою зброю та побачити статус документа”, - зазначив очільник Мінцифри.

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Коли термін дії документу буде закінчуватися, то власник отримає push-сповіщеннята зможе продовжити дозвіл онлайн через сайт міністерства внутрішніх справ (МВС).

За його словами, спочатку дозвіл працюватиме у форматі бета-тестування — фахівці постійно аналізуватимуть фідбек та перевірятимуть, чи все працює.

У 2023 році в Україні створили електронний реєстр зброї, на його основі запустили дозвіл у Дії. Надалі плануються й інші послуги.

Федоров наголосив, що дозвіл у Дії — це зручно і безпечно, адже документ у застосунку неможливо підробити, поліція зможе миттєво перевіряти його легальність й інформацію про власника, що зменшує ризик незаконного обігу зброї.

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Дозвіл на зброю у Дії - відео