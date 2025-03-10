Рішення Білого дому припинити передачу розвідданих Україні дозволило російським військам просунутися на критичній ділянці лінії фронту, що призвело до значних втрат серед українських військ і послабило позицію президента Володимира Зеленського на переговорах.

«Результат цієї паузи – сотні загиблих українців, – сказав один із українських офіцерів. – Найбільша проблема – це моральний дух». Він додав, що Збройні сили України (ЗСУ) залишилися без одних із найефективніших систем озброєння не через російські атаки, а через відступ США, і що «це дійсно створює перевагу для ворога на лінії фронту».

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Видання Time повідомило про наслідки відмови американського лідера Дональда Трампа від довгострокової американської підтримки свого розореного війною союзника, посилаючись на високопоставлених західних і українських чиновників і військових, знайомих з ситуацією.

Найскладніша ситуація наразі склалася в Курській області, де українські війська намагаються утримати територію, захоплену в серпні минулого року. Президент Зеленський розглядає цей регіон як вирішальний козир у майбутніх переговорах з Росією, зокрема, щодо обміну полоненими, пише Time.

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Джерела в Офісі президента підтверджують, що втрата доступу до американських розвідданих мала найбільший вплив на операції в цьому регіоні. Без них українські війська більше не можуть вчасно виявляти наближення російських бомбардувальників та інших бойових літаків, що значно ускладнює попередження як солдатів, так і цивільного населення про майбутні удари.

Бої в Курській області: ситуація для ЗСУ ускладнилася

Російські війська досягли значних успіхів у Курській області, лише за один тиждень відвоювавши 17% території, яку раніше утримували українські війська.

Як наслідок, майже 10 000 українських військовослужбовців опинилися під загрозою оточення. До 7 березня російські війська фактично розділили українські підрозділи, відрізавши їх від основної лінії постачання.

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За даними Deep State, проєкту, близького до міністерства оборони України, цей коридор постачання скоротився до одного кілометра в довжину і менше 500 метрів у ширину, що ставить під серйозну загрозу здатність українських підрозділів утримувати свої позиції.

Втрата американських розвідданих також серйозно обмежила здатність України завдавати ударів середньої і великої дальності по російських цілях. Раніше вона завдавала таких ударів з американських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS).

Надавши цю зброю у 2022 році, США також почали передавати Україні дані супутникової розвідки, що дозволило українським силам виявляти та завдавати високоточних ударів по командних центрах глибоко в тилу росіян. Тепер, без цих даних, ефективність таких ударів значно знизилася.

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«Супутники дозволяють нам бачити те, що приховує ворог, – сказав тодішній міністр оборони України Олексій Резніков. – HIMARS дозволяє нам це знищувати».

Плануючи удари по російських цілях на великих відстанях, українські війська часто використовували супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

У заяві, надісланій електронною поштою на адресу TIME, компанія підтвердила припинення надання послуг Україні.

«Уряд США вирішив тимчасово призупинити дію українських облікових записів» у системі, яка використовується для надання доступу до комерційних супутникових знімків.

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«Компанія Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних, – заявили в компанії. – Кожен клієнт самостійно приймає рішення про те, як він буде використовувати і ділитися цими даними».

Джерело, близьке до Генерального штабу ЗСУ, повідомляє, що, група західних партнерів, які допомагали отримувати і обробляти інформацію супутникової розвідки у військовій штаб-квартирі в Києві, виїхала з України, через що серед українців ще більше поглибилося відчуття, що їх покинули.

«Нікого не залишилося», – сказало джерело.

3 березня Трамп наказав зупинити всю військову допомогу Україні, включно з тими вантажами, які вже перебували в дорозі. 5 березня стало відомо, що це рішення також стосується обміну розвідданими та супутниковими знімками.