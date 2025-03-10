Протягом найближчих тижнів може бути укладено нову угоду про припинення вогню в Секторі Гази, яка передбачатиме звільнення Ізраїлем усіх заручників, утримуваних ХАМАС.

Про це пише Bloomberg, цитуючи уповноваженого президента США у справах заручників Адама Белера.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Нова угода щодо Гази: звільнення заручників за кілька тижнів?

Перший раунд переговорів, за словами Белера, був “дуже продуктивним”.

Він зазначив, що угода дасть змогу Ізраїлю повернути 59 заручників, які залишаються в Газі, зокрема громадян США з подвійним громадянством.

Advertisement

Минулого тижня Білий дім підтвердив, що Белер вів прямі переговори з ХАМАС, який США та інші західні країни вважають терористичною організацією.

“Ми визначили деякі можливості для об’єднання зусиль”, – додав Белер.

Він повідомив, що Ізраїль висловив занепокоєння з приводу контактів США з ХАМАС, але додав: “Я не сумніваюся, що наш головний союзник – це Ізраїль”, – применшивши таким чином значення цих побоювань.

Більше по темі Трамп хоче назавжди виселити палестинців з Сектору Гази Трамп пропонував жителям Гази переїхати в одну з країн Близького Сходу, зокрема Єгипет і Йорданію.

ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників

Бойовики ХАМАСу у лютому передали Червоному Хресту трьох ізраїльських цивільних чоловіків, яких утримували у заручниках в Газі протягом останніх 16 місяців.

Advertisement

Передача відбулася в центральному місті Гази Дейр-аль-Бала.

Серед звільнених ізраїльтян були 52-річний Елі Шарабі, 56-річний Охад Бен Амі та 34-річний Ор Леві. Вони були викрадені під час очолюваного ХАМАСом нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

ЗМІ писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував план завершення війни в секторі Гази. Він вважає, що конфлікт може бути припинений в обмін на відмову ХАМАС від влади та виїзд його керівників із регіону.