Напередодні вручення премії «Оскар-2025», яке відбулося в ніч з 2 на 3 березня, відомі американські актори Роберт Де Ніро, Лієв Шрайбер, Міша Коллінз та лауреат премії BAFTA 2025 Олександр Рудинський вшанували пам’ять українців, чиї імена навіки вписані в історію найпрестижнішої кінопремії світу.

У спеціально створеному відеоролику, який став результатом співпраці проєкту Ukraine WOW та «Аврора Мультимаркет», актори наголосили на надзвичайній важливості внеску українців у розвиток світового кінематографа та зокрема премії «Оскар».

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Серед них:

композитор Дмитро Тьомкін родом з Кременчука, який отримав чотири премії «Оскар» у 1950-х роках за музику до фільмів «Рівно опівдні», «Високий та могутній» і «Старий та море»

Варвара Каринська, харків’янка, що у 1949 році отримала перший «Оскар» за найкращий дизайн костюмів для фільму «Жанна д’Арк»

Євген Мамут, фахівець зі спецефектів та анімації, у 1987 році разом з американськими колегами отримав «Оскар» за візуальні ефекти для фільму «Хижак»

Джек Пеланс, при народженні — Володимир Палагнюк, отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Міські піжони»

Анатолій Кокуш. У 2006 році український інженер отримав дві премії «Оскар» за науково-технічні досягнення – винайдення операторських кранів «Каскад» і «Авторобот». Завдяки їм були зняті такі культові фільми, як «Титанік», «Люди Ікс», «Бетмен», «Гаррі Поттер».

«Сьогодні як ніколи важлива сила наших звʼязків зі світом. У кожному проєкті чи ініціативі, які ми робимо в Ukraine WOW, ми прагнемо підсвічувати існуючі історичні звʼязки та створювати нові. У випадку роботи зі світовими зірками, ми шукаємо теми, які близькі їм, які з високою ймовірністю їм відгукнуться та запрошуємо стати голосом цих історій. Так нам вдалося залучити і Барбару Стрейзанд до проєкту про Щедрик, і Роберта Де Ніро до відео про українські Оскари», — говорить співзасновниця Ukraine WOW Юлія Соловей.

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На її думку, важливо, що подібних ініціатив приєднуються українські діячі

«Наприклад, в ролику про Оскар частину історії розповідає Олександр Рудинський, який нещодавно отримав BAFTA, а в проєкті присвяченому Щедрику співає учасниця Євробачення від України Джері Хейл. Ми віримо, що люди підтримують і захищають тих, кого знають і кого люблять. Кожен наш проєкт націлений на те, щоб знайомити з нашою країною та закохувати в неї», — зазначила Соловей.