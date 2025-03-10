9 березня і 10 березня Сили безпілотних систем Збройних сил України (ЗСУ) та інші складові Сил оборони завдали ударів по двох важливих стратегічних об’єктах Росії – Рязанському й Новокуйбишевському нафтопереробних заводах.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

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Дрони ЗСУ налетіли на російські НПЗ - подробиці

За даними Генштабу, Рязанський нафтопереробний завод відіграє важливу роль у постачанні російської армії.

Зокрема, на заводі вироблялося близько 840 тисяч тонн високоякісного палива для реактивних літаків.

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Російська авіація, яка завдає ударів по Україні, активно використовує керосин марки ТС-1, вироблений саме на цьому заводі.

Виробничі потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу також допомагають Росії вести війну проти України.

Паливо з цього заводу доставляється трубопроводами та залізничними шляхами для забезпечення російських військових сил, розташованих на північному напрямку.

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Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал РФ.

Дрони ГУР атакували НПЗ у Самарській області

У ніч проти 10 березня в Новокуйбишевську Самарської області Росії дрони Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) налетіли на Новокуйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ), що входить до групи “Роснєфть”.

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За даними джерела Kyiv Post, вибухи на території заводу сталися близько другої години ночі за місцевим часом і були чутні в кількох районах міста.

Новокуйбишевський НПЗ – найпотужніше нафтопереробне підприємство Самарської групи “Роснєфті” з проєктною потужністю понад 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Він є одним із основних виробників пального марки РТ вищого ґатунку для турбореактивних дозвукових і деяких надзвукових літаків, які російські війська використовують для ракетних ударів по Україні.