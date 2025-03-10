Близький родич Джей Ді Венса – віцепрезидента США і відвертого критика України та її президента Володимира Зеленського – майже три роки воював у складі елітного піхотного підрозділу Збройних Силах України (ЗСУ) і вважає, що його двоюрідний брат є інструментом Кремля.

47-річний Нейт Венс у коментарі авторитетному французькому виданню Le Figaro заявив, що знає призначеного Дональдом Трампом віцепрезидента з дитинства. Він сказав, що минулого тижня Трамп і Джей Ді Венс влаштували Зеленському «підступну засідку» в Білому домі.

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За його словами, його молодший двоюрідний брат Джей Ді розумний і «має серце в правильному місці», але неправильно розуміє Україну і Зеленського, якого він образив.

«Джей Ді – хороший хлопець, розумний... Коли він критикував допомогу Україні, я сказав собі, що це тому, що він мав догодити певному електорату, що це була політична гра. Але те, що вони зробили з Зеленським, було підступною засідкою», – сказав він.

У січні Нейт Венс розповів у програмі Реальне шоу Джима Морріса, що давно не спілкувався зі своїм двоюрідним братом-політиком, хоча й намагався зв’язатися з ним.

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Джей Ді Венс не відреагував на неодноразові пропозиції отримати неупереджену розповідь очевидця з передової і, на думку Нейта Венса, формує завідомо необґрунтовану зовнішню політику США щодо України.

«Його двоюрідний брат був на передовій. Я міг би сказати йому правду, без претензій, без особистого інтересу, – сказав Нейт Венс. – Але він не хотів нічого знати».

У Венсів – одна бабуся. Нейт Венс, якому 47 років, на 6 років старший за свого двоюрідного брата. У 78-хвилинному інтерв’ю програмі «Реальне шоу Джима Морріса» він розповів, що вони з віце-президентом добре знають один одного з часів сімейних літніх канікул.

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Обидва служили в морській піхоті США, але в різний час. Нейт Венс, за його словами, пішов служити в знаменитому десантному формуванні в 1995 році, коли йому було 17 років. На той час підрозділи морської піхоти США не були задіяні у важких боях. У публічних коментарях Нейт Венс зазначав, що служба дала йому сильні бойові навички.

Віцепрезидент Венс, згідно з його офіційною біографією, служив військовим журналістом у Корпусі морської піхоти США. У 2005 році він служив на небойовій посаді в Іраку – там він створював офіційний контент і супроводжував цивільних журналістів.

Після військової служби Джей Ді Венс вступив на юридичний факультет Єльського університету, який згодом закінчив. Родина Джей Ді Венса з Західної Вірджинії була не дуже заможною, і дитинство майбутнього віце-президента США було «важким... мабуть, важчим, ніж те, що показують на публіці», – сказав Нейт Венс в інтерв’ю Джиму Моррісу.

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Колись маловідомий політик зі штату Огайо, Джей Ді Венс став відомим і до певної міри сумнозвісним в Україні завдяки словам, які він сказав 21 лютого 2022 року: «Я повинен бути чесним з вами, мені насправді байдуже, що станеться з Україною так чи інакше».

Таке Джей Ді Венс видав у блозі Стіва Беннона «Військова кімната» менш ніж за чотири доби до того, як Росія вторглася в Україну. Згодом він був обраний до Сенату США на закликах до посилення захисту американських кордонів і зменшення участі США у зовнішніх операціях.

Тоді Нейт Венс працював техніком у нафтовій компанії в Техасі, а після вторгнення Росії в Україну він поїхав до Києва з цікавості та бажання хоч чимось допомогти українцям. На відео, записаних тоді, видно, як він працює волонтером-вибухотехніком поблизу Гостомеля. Пізніше він згадував, що зустрічався з пересічними українцями, які надихали його своєю готовністю боротися за свою країну.

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«Це реальні люди, а не пікселі на екрані телевізора, у них є діти, мрії надії, і вони просто зараз борються за своє життя», – сказав Венс.

Кріс Гарретт, багаторічний волонтер, який працює з українськими силами, у своєму пості на «X» від 10 березня назвав Нейта Венса «фантастичним хлопцем», з яким можна працювати, і справжнім командним гравцем. «Ніякого макіяжу, ніякої підводки під очима, просто 100% справжній чоловік, на відміну від свого кузена».

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Джей Ді Венса критикують за те, що він підводить очі. Сам Венс на це нічого не каже. Його дружина Уша Венс у коментарі Times of India 9 серпня заявила, що його очі виглядають так не через підводку, а через «помітні вії».

За словами Нейта Венса, у 2022-2023 роках він служив на фронті і бачив важкі піхотні бої. Деякий час він працював з кулеметом M2.50, потім з автоматичним гранатометом M40, який давно використовується в морській піхоті США). Інші джерела підтвердили, що він воював на передовій і брав участь у боях на Куп’янському, Авдіївському та Покровському напрямках.

Найближче до смерті, за його словами, він був тоді, коли мінометний снаряд вибухнув за кілька метрів від нього. На щастя, він перебував за руїнами будівлі, інакше загинув би від смертоносних уламків.

Більшість деталей бойової служби Венса підтвердили два українські військові джерела Kyiv Post – давній волонтер і товариш по службі. Обидва описали його як професійного бійця, досвідченого в тактиці і поводженні зі зброєю.

Kyiv Post знайшов у Facebook акаунт Нейта Венса (місце проживання – Сан Антоніо, штат Техас, місце роботи – енергетична компанія Freedom Oilfield Services). Той же Нейт Венс вказаний у LinkedIn як “консультант із завершення робіт” – тобто інженер-нафтовик – у техаській нафтовій компанії Rockstim з Плагервіля. Він також працював консультантом у GE, Marathon Oil та чотирьох інших фірмах, що займаються нафтовими ділянками, переважно в Техасі.

10 березня на X-акаунті під ніком @VanceNate були опубліковані три знімки, на яких Джей Ді Венс і Нейт Венс разом на трьох сімейних святах протягом приблизно десяти років. На момент публікації цієї статті Нейт Венс не відповів на запити Kyiv Post про коментарі.

Українські військові інформаційні платформи підтвердили, що більшу частину своєї служби Нейт Венс був бійцем штурмового підрозділу «Вовки Да Вінчі», який був сформований з добровольців у 2014 році, після першого російського вторгнення в Україну.

На той час, коли Нейт Венс вступив до його лав, цей підрозділ вже був піхотним батальйоном 67-ї механізованої бригади, підготовленим для штурмових дій та проведення спеціальних операцій. 10 березня «Вовки Да Вінчі» опублікували підтвердження того, про що написала Le Figaro.

Цей підрозділ зазнав дуже важких втрат під час битви за Бахмут у першій половині 2023 року, коли українських захисників впродовж місяців безперервно атакували здебільшого колишні російські в’язні та найманці ПВК «Вагнера».

Нейт Венс розповів, що повернувся до США на початку 2025 року насамперед для того, щоб відпочити від бойових дій, а також для того, щоб уникнути ризику потрапити до рук росіян і стати перешкодою для свого двоюрідного брата, який зараз перебуває в Білому домі. Le Figaro повідомила, що він провів кілька тижнів, подорожуючи заходом США в автофургоні. У коментарях для Vblog старший Венс сказав, що майже завершив мемуари про свою бойову службу і шукає видавця.

8 березня віце-президент Джей Ді Венс поскаржився в мережі «Х» на проукраїнських демонстрантів, з якими зіткнувся, гуляючи зі своєю трирічною донькою – мовляв, це недоречно, що його змушують відстоювати політику США, коли він перебуває на людях зі своєю дитиною. Він заявив, що припинення постачання зброї та розвідданих Україні було «мудрим рішенням», що відповідає інтересам миру.

Допис віце-президента викликав шквал обурення серед українських користувачів «Х». Активіст і волонтер Сергій Стерненко відреагував за кілька годин: «Подивіться, що ви підтримуєте. Своїми діями ви потураєте вбивству дітей. Ваші дії призведуть до ще більших жертв. Передайте свої вибачення батькам убитих українських дітей».