У вівторок підконтрольні Кремлю інформаційні платформи повідомили про велику перемогу на Курському напрямку і нагородження медалями за героїзм, опублікувавши фото прапорів Російської Федерації, піднятих у зайнятих селах.

У вівторок Міністерство оборони Росії заявило, що в результаті тижневого наступу на утримуваній Україною території Росії було звільнено 12 населених пунктів (Агроном, Богдановка, Бондарьовка, Дмитрюков, Зазулєвка, Івашковський, Колмаков, Кубаткін, Мартиновка, Михайловка, Правда, Южний), і що під контроль Кремля було повернуто понад 100 км² території Курської області.

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У серпні ЗСУ зайняли близько 900 км² території на Курщині, але після місяців безперервних російських атак поступово втрачають позиції. У грудні в цьому секторі росіяни вперше задіяли північнокорейські війська.

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Бої в Курській області - що пишуть російські медіа

Провідні російські ЗМІ написали про командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-полковника Валерія Солодчука як автора нового раунду масованих повітряних і наземних атак на українські позиції і показали кадри, на яких Солодчук віддає честь і тисне руку начальнику Генерального штабу російської армії Валерію Герасимову в підземній штаб-квартирі, розташованій у Курській області. На інших кадрах видно, як із гуркотом їдуть російські ракетні установки, а Солодчук показує Герасимову карту.

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Офіційні джерела в Кремлі повідомили, що завдяки потужній вогневій підтримці піхотних атак за минулий тиждень було звільнено близько 100 км², і що український плацдарм зменшився до 290 км².

У вівторок популярний прокремлівський військовий блогер Воєвода Вещаєт опублікував для своїх 150 000+ підписників рідкісні відеозображення російських вертольотів Ка-27 і штурмовиків Су-25, які летять до українських позицій під час чергової хвилі штурмів у радянському стилі. Як стверджує ця платформа, кадри були зняті на Курському напрямку.

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У вівторок російське Міноборони показало інтерв’ю з командиром 72-го мотострілецького полку, який брав участь у нещодавніх наступальних діях на Курському напрямку. За його словами, завдяки комбінованим ударам артилерії, авіації та ударних безпілотників російські війська витіснили українців з позицій у районі сіл Сорочино і Староє Сорочино і закріпилися там.

Російський державний телеканал РТ-1 показав відео, на якому бійці 30-го мотострілецького полку і чеченського підрозділу «Ахмат» заходять у село Хубаткін, проникнувши на 15 кілометрів углиб української території через трубу нафтопроводу.

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Атаку продовжили бійці 11-ї повітряно-десантної бригади і добровольці, штурмуючи промзону в передмісті Суджі. Як стверджувало офіційне кремлівське телебачення, в результаті триденної операції, розпочатої в суботу, українська оборона «посипалася».

На офіційному відео МО РФ, оприлюдненому у вівторок вранці, видно, як Герасимов нагороджує медалями сімох військовослужбовців за «доблесть і мужність, проявлені в боях за визволення Курської землі».

Пізно ввечері в понеділок Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який відвідав штаб Курського напрямку, підтвердив відступ українських військ з деяких позицій, але зазначив, що відхід був здійснений організовано. За його словами, російські війська зайняли кілька сіл ціною значних втрат, а українська оборона залишається міцною і боєздатною.

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«Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує – вони зруйновані вогневим впливом агресора. Незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці... Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає», – заявив Сирський.

Ситуація в Курській області: що кажуть в Україні

Незалежний український військовий журналіст Юрій Бутусов підтвердив, що російська піхота вийшла на околиці Суджі, і повідомив, що російські війська продовжують використовувати трубу нафтопроводу для доставки продовольства і боєприпасів на передову.

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За його словами, виходи з трубопроводу перебувають під постійним наглядом українських безпілотників, і росіяни зазнають значних втрат від дронів, які скидають на них вибухівку. Бутусов також повідомив, що в результаті контратаки російські війська були витіснені з Суджі, і зараз триває бій за контроль над виходами з нафтопроводу.

Минулими вихідними елітна 80-та десантно-штурмова бригада ЗСУ показала відео знищення російської або північнокорейської піхоти касетними боєприпасами.

У бойовому звіті 33-ї механізованої бригади сказано, що за допомогою безпілотників, мінометів і артилерії її війська зупинили штурм двох батальйонів (500-1000 солдатів) північнокорейських спецназівців біля села Гуєво, а потім відкинули їх назад з великими втратами.

У бойовому звіті 225-го штурмового полку 33-ї бригади повідомляється, що українці утримали свої позиції, а північнокорейські війська «зазнали значних втрат».

Ці та інші повідомлення від українських підрозділів на Курському напрямку підтверджують втрату позицій внаслідок російських атак, але суперечать кремлівським заявам про «повний розгром» українських підрозділів. У деяких українських повідомленнях йшлося про відхід на заздалегідь підготовлені позиції, але в деяких випадках довелося відійти на 10-20 кілометрів.

У вівторок незалежний російський політолог Андрій Нікулін опублікував аналіз поточної ситуації, в якому заявив, що українські сили відходять свідомо і, можливо, планують повністю покинути територію Російської Федерації.

«Я думаю, що все це вказує на різке і цілеспрямоване скорочення української присутності. Простіше кажучи, Збройні сили України відвели більшу частину своїх сил до Суджі, точніше, відвели їх до західної частини міста. Це початок їхнього відходу з Курської області... Я не маю жодних сумнівів, що це відведення військ відбудеться.... Курська операція Збройних сил України завершується».

«Наступ ворога не був несподіваним, – написав Бутусов. – Загрози оточення наших військ нема, зараз наші війська посилюються. Але ситуація залишається несприятливою у тактичному та оперативному плані».