В ніч проти 12 березня Росія запустила 133 ударних дрони типу Shahed, три балістичні ракети “Іскандер-М” із тимчасово окупованого Криму та безпілотники-імітатори різних типів. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів вдалося збити 12 березня

За даними Повітряних сил, дрони летіли з Орла, Шаталово, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Підтверджено збиття 98 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

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Ще 20 російських безпілотників-імітатори були локаційно втрачені.

Внаслідок дронового нальоту постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Безпілотники атакували Україну: останні результати роботи ППО

В ніч на 11 березня російська армія знову атакувала Україну. Цього разу ворог запустив 126 ударних БпЛА типу Shahed, ракету “Іскандер-М” із району Таганрога та безпілотники-імітатори різних типів.

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Сили ППО знищили 79 дронів.

У ніч проти 10 березня російська армія запустила 176 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. 

У ніч на 9 березня росіяни запустили по Україні 119 дронів. Українські військові збили 73 безпілотники. 37 імітаторів − локаційно втрачені. 

У ніч проти 8 березня росіяни також атакували Україну дронами та ракетами

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