В ніч проти 12 березня Росія запустила 133 ударних дрони типу Shahed, три балістичні ракети “Іскандер-М” із тимчасово окупованого Криму та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки дронів вдалося збити 12 березня

За даними Повітряних сил, дрони летіли з Орла, Шаталово, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Advertisement

Підтверджено збиття 98 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

Більше по темі Україно-американські перемовини. Результат дратує російських пропагандистів Російські пропагандисти та мілітарні блогери негативно і з роздратуванням сприймають результати перемовин в Джидді. Kyiv Post розбирався чому

Ще 20 російських безпілотників-імітатори були локаційно втрачені.

Внаслідок дронового нальоту постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Безпілотники атакували Україну: останні результати роботи ППО

В ніч на 11 березня російська армія знову атакувала Україну. Цього разу ворог запустив 126 ударних БпЛА типу Shahed, ракету “Іскандер-М” із району Таганрога та безпілотники-імітатори різних типів.

Advertisement

Сили ППО знищили 79 дронів.

У ніч проти 10 березня російська армія запустила 176 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

У ніч на 9 березня росіяни запустили по Україні 119 дронів. Українські військові збили 73 безпілотники. 37 імітаторів − локаційно втрачені.

У ніч проти 8 березня росіяни також атакували Україну дронами та ракетами.