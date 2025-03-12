Президент Франції Еммануель Макрон закликав військових лідерів близько тридцяти країн розробити “план визначення надійних гарантій безпеки” для України в разі укладення мирної угоди з Росією, пише Le Monde з посиланням на Єлисейський палац.
Макрон закликав союзників розробити план гарантій безпеки для України
За словами Макрона, “з огляду на прискорення мирних переговорів”, є необхідність “перейти від концепції до конкретного плану”, щоб визначити надійні гарантії безпеки для забезпечення міцного та тривалого миру в Україні.
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За даними джерела, учасники погодилися, що гарантії безпеки “не слід відокремлювати від НАТО та його можливостей”.
Макрон запевнив Трампа, що Франція є відданим союзником США
Франція відчуває повагу та дружбу до Сполучених Штатів, яких вважає вірним союзником, а тому має право вимагати від їхніх лідерів того ж.
Про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на пресконференції після завершення екстреного саміту ЄС в Брюсселі.
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Макрон також наголошував, що Франція має велику “повагу і дружбу до Сполучених Штатів”, і сама має право вимагати того ж від американців.
Президент Франції також оголошував, що обговорить з європейськими партнерами можливість поширення ядерних сил стримування Франції на європейських партнерів, і підняв питання про можливість відправки європейських військ в Україну для забезпечення виконання мирної угоди