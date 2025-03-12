Після того, як США та Україна досягли домовленості про 30-денне припинення вогню між Україною та Росією, акції українських компаній, що котируються на Лондонській і Варшавській фондових біржах, зросли на 1-10%.

Українські єврооблігації та варанти ВВП зросли не більше ніж на 2%, свідчать дані станом на ранок середи, на які посилається “Інтерфакс-Україна”.

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Як змінилися ціни на українські акції після переговорів України та США

Вартість акцій агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі зросла на 0,97% станом на 13:28 за київським часом у середу, свідчать дані LSE.

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Акції Ferrexpo додали 4,58%, свідчить графік LSE.

За даними Варшавської фондової біржі станом на полудень середи за місцевим часом (13:00 за Києвом), українські акції також зросли за останні 24 години:

Milkiland — +7,14%

Coal Energy — +3,91%

Найбільший виробник цукру в країні Astarta — +2,33%

Agroton — +6,06%

KSG Agro — +7,26%, за даними MarketWatch

Ціни на єврооблігації зросли на 0,6-1,9%, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Єврооблігації з погашенням у 2029 році зараз котируються на Франкфуртській фондовій біржі на рівні 68,13% від номінальної вартості, а з погашенням у 2036 році — на рівні 55,43%. ВВП-варанти подорожчали на 0,78% — до 77,75% від номіналу”, — пише “Інтерфакс-Україна”.