Після того, як США та Україна досягли домовленості про 30-денне припинення вогню між Україною та Росією, акції українських компаній, що котируються на Лондонській і Варшавській фондових біржах, зросли на 1-10%.

Українські єврооблігації та варанти ВВП зросли не більше ніж на 2%, свідчать дані станом на ранок середи, на які посилається “Інтерфакс-Україна”.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як змінилися ціни на українські акції після переговорів України та США

Вартість акцій агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі зросла на 0,97% станом на 13:28 за київським часом у середу, свідчать дані LSE.

Advertisement

Акції Ferrexpo додали 4,58%, свідчить графік LSE.

За даними Варшавської фондової біржі станом на полудень середи за місцевим часом (13:00 за Києвом), українські акції також зросли за останні 24 години:

  • Milkiland — +7,14%
  • Coal Energy — +3,91%
  • Найбільший виробник цукру в країні Astarta — +2,33%
  • Agroton — +6,06%
  • KSG Agro — +7,26%, за даними MarketWatch

Ціни на єврооблігації зросли на 0,6-1,9%, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“Єврооблігації з погашенням у 2029 році зараз котируються на Франкфуртській фондовій біржі на рівні 68,13% від номінальної вартості, а з погашенням у 2036 році — на рівні 55,43%. ВВП-варанти подорожчали на 0,78% — до 77,75% від номіналу”, — пише “Інтерфакс-Україна”.

Олена Граждан
Олена Граждан
ПОПУЛЯРНІ
Рейган перевертається в могилі: демократи Сенату критикують трампістів за потурання РФ
Джон Моретті
бер. 6
Куди піти у Києві цими вихідними: афіша заходів на 7 - 9 березня 2025 року
Вікторія Рокицька
бер. 6
Нові візові правила для українських біженців у Великій Британії: що змінюється?
Вікторія Рокицька
бер. 4
“Це як павуче лігво, з дронами повсюди”. Що відбувається в Курській області?
Сергій Костеж
бер. 5
" Попередній Рубіо розповів, що США та Україна обговорювали територіальні поступки
Далі » На виборах у Гренландії перемогла опозиційна партія Demokraatit