Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії обговорювали майбутні мирні переговори та територіальні поступки

Також він повідомив, що сьогодні США «матимуть контакт з росіянами», повідомляє The Guardian.

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США та Росія сьогодні зустрінуться

Держсекретар сказав, що США сподіваються на позитивну відповідь від Росії і рішуче закликають росіян припинити всі бойові дії в Україні.

«Військового вирішення цього конфлікту не існує», - сказав Рубіо.

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Він також підтвердив, що переговори у Джидді були присвячені майбутньому переговорному процесу та включали «розмови про територіальні поступки».

Перед переговорами у Джидді Рубіо казав, що Україна повинна поступитися територією в межах будь-якої угоди з Росією.

США не розглядають угоду з Україною про видобуток корисних копалин як гарантію безпеки

«Держсекретар також зазначив, що він не став би розглядати запропоновану угоду між Україною та США щодо видобутку корисних копалин як гарантію безпеки», - передає Укрінформ.

Більше по темі Трамп відмовився від введення тарифів 50% мита на сталь і алюміній з Канади 1 лютого американський лідер оголосив, що запроваджує 25% мито на імпорт із Канади та Мексики.

Рубіо заявив, що США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії щодо припинення вогню. Він наголосив, що Сполучені Штати закликають РФ припинити всі бойові дії, «щоб люди перестали гинути і щоб кулі перестали літати».

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«Якщо Росія скаже «ні», це багато про що нам скаже… Військового вирішення цього конфлікту не існує», - сказав він, але додав, що Україна потребує «достатньо засобів для стримування проти майбутніх атак».

Україна погодилась на пропозицію США про 30-денне припинення вогню

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США.

За результатами восьмигодинних переговорів між делегаціями України та США в Джидді (Саудівська Аравія) Офіс Президента України оприлюднив спільну заяву, в якій йдеться про готовність України прийняти американську пропозицію про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

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Такий режим припинення вогню може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що обговорить питання припинення вогню з російським президентом Владіміром Путіним.

За підсумками зустрічі делегацій України та США в Джидді, Сполучені Штати оголосили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

12 березня високопоставлені російські посадовці повідомили, що Росія обережно ставиться до пропозиції США про 30-денне припинення вогню в Україні.

Москва наполягає, що будь-яка угода про завершення війни має враховувати її територіальні завоювання та “занепокоєння”.