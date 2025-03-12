Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час переговорів у Саудівській Аравії обговорювали майбутні мирні переговори та територіальні поступки

Також він повідомив, що сьогодні США «матимуть контакт з росіянами», повідомляє The Guardian.

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США та Росія сьогодні зустрінуться

Держсекретар сказав, що США сподіваються на позитивну відповідь від Росії і рішуче закликають росіян припинити всі бойові дії в Україні.

«Військового вирішення цього конфлікту не існує», - сказав Рубіо.

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Він також підтвердив, що переговори у Джидді були присвячені майбутньому переговорному процесу та включали «розмови про територіальні поступки».

Перед переговорами у Джидді Рубіо казав, що Україна повинна поступитися територією в межах будь-якої угоди з Росією.

США не розглядають угоду з Україною про видобуток корисних копалин як гарантію безпеки

«Держсекретар також зазначив, що він не став би розглядати запропоновану угоду між Україною та США щодо видобутку корисних копалин як гарантію безпеки», - передає Укрінформ.

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Рубіо заявив, що США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії щодо припинення вогню. Він наголосив, що Сполучені Штати закликають РФ припинити всі бойові дії, «щоб люди перестали гинути і щоб кулі перестали літати».

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«Якщо Росія скаже «ні», це багато про що нам скаже… Військового вирішення цього конфлікту не існує», - сказав він, але додав, що Україна потребує «достатньо засобів для стримування проти майбутніх атак».

Україна погодилась на пропозицію США про 30-денне припинення вогню

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США. 

За результатами восьмигодинних переговорів між делегаціями України та США в Джидді (Саудівська Аравія) Офіс Президента України оприлюднив спільну заяву, в якій йдеться про готовність України прийняти американську пропозицію про негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

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Такий режим припинення вогню може бути продовжено за взаємною згодою сторін.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що обговорить питання припинення вогню з російським президентом Владіміром Путіним.

За підсумками зустрічі делегацій України та США в Джидді, Сполучені Штати оголосили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

12 березня високопоставлені російські посадовці повідомили, що Росія обережно ставиться до пропозиції США про 30-денне припинення вогню в Україні.

Москва наполягає, що будь-яка угода про завершення війни має враховувати її територіальні завоювання та “занепокоєння”.

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