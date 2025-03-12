У Гренландії на парламентських виборах перемогла опозиційна партія Demokraatit, яка виступає за підтримку підприємництва, повідомляє Reuters.

Вибори у Гренландії: результати

Вибори відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про його наміри встановити американський контроль над островом.

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Партія Demokraatit, що відстоює поступовий шлях до незалежності Гренландії від Данії, отримала 29,9% голосів за результатами повного підрахунку, що значно перевищує їхній показник у 9,1% на виборах 2021 року.

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Вони виявилися попереду іншої опозиційної партії Naleraq, яка прагне негайної незалежності, на 24,5%.

Партія інуїтів Ataqatigiit, яка була при владі, разом зі своїм коаліційним партнером Siumut, обидві з яких виступають за поетапне здобуття незалежності, отримали в сумі 36% голосів, що є значним зниженням порівняно з їхнім результатом у 66,1% на попередніх виборах.

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«Громадськість прагне до змін. Ми виступаємо за збільшення фінансування нашого добробуту через розвиток підприємництва. Ми не ставимо за мету негайне проголошення незалежності, а наголошуємо на необхідності створення міцної бази для цього», — заявив лідер Demokraatit, ексміністр промисловості та мінеральних ресурсів Єнс-Фредерік Нільсен.

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Політик планує організувати зустрічі з лідерами інших політичних сил з метою формування правлячої коаліції.

Трамп запросив Гренландію приєднатися до США

4 березня президент США Дональд Трамп виголосив промову на спільному засіданні Конгресу під час якої запропонував Гренландії приєднатися до США.

“Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє власне майбутнє. І якщо ви вирішите, ми вітаємо вас у США. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки та навіть міжнародної безпеки.

І ми працюємо з усіма, хто бере участь, щоб спробувати її отримати. І я думаю, що ми це отримаємо, так чи інакше, ми це отримаємо”, — сказав Трамп.

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5 лютого Гренландія оголосила про проведення загальних виборів на тлі посиленого інтересу до арктичного регіону з боку Трампа.

Бажання Трампа придбати Гренландію наразі є предметом неофіційних переговорів у НАТО. Альянс хоче зменшити напругу, яка виникла навколо питання приналежності острова Гренландія.

Держсекретар Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп серйозно розглядає можливість придбання Гренландії.

Згідно з опитуванням Verian і гренландської газети Sermitsiaq, більшість жителів Гренландії (близько 85%) проти виходу острова зі складу Данського королівства та приєднання до США.

7 січня Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

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Новий президент Сполучених Штатів Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

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