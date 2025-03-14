В Одесі вбили відомого активіста Дем’яна Ганула, пише Укрінформ.

Медіа цитує Телеграм Департаменту комунікації Нацполіції України, який поінформував про те, що поліція вже розслідує умисне вбивство.

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«Злочин був скоєний сьогодні вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

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Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника», - заявили правоохоронці.

Як повідомили в ГУНП Одеської області, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція встановлює місцезнаходження чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча.

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Правоохоронці вже оприлюднили фото підозрюваного на сайті ГУ НП в Одеській області.

У поліції звернулися до громадян із закликом телефонувати за номерами телефонів:

(380) 73 255 51 26

(380) 94 949 83 64 або на спецлінію «102».

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Раніше стало відомо про стрілянину 14 березня у центрі Одеси, внаслідок якої було вбито чоловіка.

У місцевих Телеграм-каналах у Телеграмі народного депутата Олексія Гончаренка, практично відразу з’явилася інформація, що вбитий – активіст Дем’ян Ганул.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, коментуючи вбивство Ганула, заявив, що до Одеси поїхав голова НПУ Іван Вигівський.

За словами міністра, щодо цього злочину вже є конкретні зачіпки.

Клименко поінформував, що інформація про те, що стрілець нібито був одягнутий у військову форму, не відповідає дійсності.

Активіст Дем’ян Ганул – що про нього відомо

Дем’ян Вадимович Ганул — громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт», учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014-2016).

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Після виходу з Правого Сектору створив ГО «Вуличний фронт», був організатором заходів щодо повернення Літнього театру (територія Міського саду), проти незаконних забудов та інших. 2016 року одеські депутати намагалися передати приватному підприємству Літній театр, 2017 року протест переріс у сутички з поліцією.

Ганула було звинувачено в організації масових заворушень. З ним до відповідальності було притягнено Сергія Стерненка та Ігоря Бея. Кримінальну справу залишили відкритою, в ній потерпілим проходить тодішній очільник поліції Одеської області Дмитро Головін, який 2019 року був підозрюваним у привласненні державного майна.

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2020 року невідомі спалили авто Ганула. Улітку того ж року невідомі обстріляли авто з ним поблизу села Визирка. Ганул почав відстрілюватися з травматичної зброї. У листопаді 2020 року невідомі битками розбили його автомобіль BMW X5, а пізніше спалили його на СТО.

4 травня 2023 року в Одесі невідомі побили Ганула, поліція відкрила кримінальну справу.