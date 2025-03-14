Австрія надасть додаткові 2 млн євро на ініціативу Grain from Ukraine та хоче зробити внесок у відбудову України, для чого вона надішле бізнес-делегацію до Києва наприкінці березня, пише Укрінформ, цитуючи федеральну міністерку європейських та міжнародних справ Австрії Беате Майнл-Райзінгер, яка сьогодні виступила на спільному з українським колегою Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

“Я дуже рада нагоді оголосити про додатковий внесок у таку важливу не лише для України, а й для світу ініціативу Grain from Ukraine, у розмірі 2 мільйонів євро. Крім того, Австрія підтримує реформи, необхідні зараз для вступу до ЄС.

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Наприклад, завдяки прямій підтримці Федерального конкурентного відомства Австрії для українських колег провели візит. Ми також відкриті для підтримки нових конкретних проєктів співпраці, щоб допомогти вам на вашому шляху до інтеграції в Європейський Союз”, – сказала вона.

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Міністерка підсумувала, що загалом Австрія надала 300 млн євро двосторонньої фінансової і гуманітарної допомоги, а також підтримувала Європейський фонд миру і робила внесок у бюджет ЄС, через який надходила підтримка гуманітарного розмінування, енергетичної безпеки, ВПО, постраждалих від російської агресії жінок і дітей.

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Голова австрійського МЗС додала, що Україну підтримують ряд регіональних ініціатив і проєктів та громадянське суспільство.

“Австрійські компанії були одними з найбільших інвесторів в Україні до війни, і ми прагнемо, щоб наші компанії зробили великий внесок у відбудову.

Я дуже рада повідомити, що наприкінці березня дуже велика бізнес-делегація прямує до Києва на чолі з губернаторкою Нижньої Австрії Йоганною Мікль-Ляйтнер із Нижньої Австрії”, – оголосила Майнл-Райзінгер.

За її словами, Федеральний уряд Австрії також підтримує економічне партнерство та реконструкцію, наприклад, гарантіями на суму до 500 мільйонів євро.

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Grain from Ukraine: що варто знати

Проєкт Grain from Ukraine створений для подолання голоду у світі.

В українських виробників купують продукцію за кошти міжнародних партнерів і відправляють до країн, яким потрібна допомога.

«Таким чином наші агровиробники отримують збут своєї продукції, а країни, які потребують підтримки - якісне продовольство», - зауважили свого часу в українському МЗС.

У межах ініціативи Grain from Ukraine Україна вже відправляла соняшникову олію до Мозамбіку, Танзанії, борошно до Сирії, Джибуті.