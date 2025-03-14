У Південному Судані під час виконання евакуаційної місії загинув бортпровідник авіакомпанії “Українські вертольоти” Сергій Приходько, зазнали поранень пілоти, повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію компанії.

Наразі відомо, що 7 березня вертоліт Організації Об’єднаних Націй, який проводив процес евакуації у Насірі (штат Верхній Ніл) потрапив під обстріл, внаслідок чого загинув член екіпажу і ще двоє людей отримали серйозні поранення.

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Крім того, кілька членів Сил народної оборони Південного Судану (SSPDF), включаючи пораненого генерала Маджура Дака, загинули під час евакуації їх із цього району Місією ООН.

Борт компанії “Українські вертольоти”, виконуючи завдання місії ООН у Республіці Південний Судан, з миротворчою метою приземлився у визначеній точці для евакуації людей.

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За словами спеціального представника генерального секретаря ООН, голови Місії ООН в Південному Судані (UNMISS) Ніколаса Гайсома, попри отримані гарантії безпечного проходу стався збройний напад на вертоліт.

Коли розпочалась стрілянина, бортпровідник-рятувальник компанії Приходько загинув, закриваючи собою людей, які здійснювали посадку на борт.

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Командир повітряного судна Сергій Музика із вогнепальним пораненням руки зумів підняти пошкоджений вертоліт у повітря, евакуювати вісьмох людей та вивести їх з-під обстрілу.

Другий пілот Дмитро Теплих, незважаючи на вогнепальне поранення, допомагав командиру в пілотуванні.

Вертоліт отримав понад 20 пробоїн та зазнав значних пошкоджень від вогнепальної зброї. Висококваліфікований екіпаж зумів завершити рятувальну операцію та приземлитися у визначеному безпечному місці.

Як підкреслили у компанії, Музика має великий досвід пошуково-рятувальних операцій, зокрема під час здійснення евакуації постраждалих в авіакатастрофі у Сомалі в 2015 році.

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Гайсом висловив глибоке співчуття через загибель Приходька і заявив, що всі члени екіпажу “поводилися з неймовірною сміливістю та професіоналізмом у виконанні поставленого завдання”.

Він наголосив, що “атака на співробітників UNMISS є абсолютно огидною і є воєнним злочином згідно з міжнародним правом”.

“UNMISS закликає провести розслідування для встановлення винних і притягнення їх до відповідальності”, — підкреслив високопосадовець ООН.

14 березня о 14:00 за місцевим часом у Джубі на території кемпу UNMISS Томпенг відбудеться церемонія прощання Memorial Service із загиблим Приходьком.

Укрінформ нагадує, що “Українські вертольоти” від початку повномасштабного вторгнення росіян надали благодійну допомогу Збройним силам України на 228 млн грн. З них, 167 млн грн — на підтримку сил оборони України, 35 млн — для сімей загиблих захисників та понад 13 млн грн — дітям-сиротам полеглих героїв. Авіакомпанія взяла під опіку 37 дітей-сиріт героїв ЗСУ з Києва та області і створила благодійну платформу соціально-відповідального бізнесу “Дітям наших захисників”.