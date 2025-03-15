Майстрині нагадали усім присутнім, що попри всі невеселі реалії сьогодення справжні краса й мистецтво існують. Їхній перший спільний проєкт, який стартував на легендарній локації в центрі Одеси – в «Літньому театрі» міського саду – і триватиме до середини квітня. Олена Мартинюк разом із куратором проєкту Романом Топіловим. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Роботи відрізняються за стилем і технікою виконання, але їх об’єднує спільна філософія. Її основою є радість від приходу довгоочікуваної весни, що неодмінно несе в собі імпульс потужної жіночої енергії краси та родючості.

Роботи Олени Мартинюк - це справжні витвори мистецтва та запрошення до дивовижного світу.

Олена Мартинюк народилась у Кременчуці Полтавської області, закінчила Художньо-графічний факультет Одеського педагогічного Університету ім. Ушинського, є членом Національної спілки фотохудожників України та заслуженим художником Міжнародної федерації фотомистецтва. Призерка, переможниця, дипломантка та учасниця безлічі виставок і проєктів. У 2000 році лондонський щорічник Year Book включив Олену до п’ятірки найкращих фотохудожників світу в жанрі фентезі Dreamtime. Advertisement Більше по темі Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на цей інцидент. Вона є першою жінкою-фотографом зі Східної Європи, що отримала гран-прі на конкурсі від бренду Hasselblad.

Серед гостей виставки була помічена відома фотохудожниця Оксана Церковна. Художниця Катерина Білетіна вітає Олену Мартинюк зі святом.

Тривалий час мене не було в Україні, але із початком повномасштабного вторгнення я повернулася, тому що зрозуміла, що маю бути тут, разом із моїм народом, саме в Одесі. Хтось знімає репортажі, я знімаю фантастичні картини. Задача художника через створення нового світу допомогти людині відволіктися від сьогодення, відпочити душею хоча б на час перебування на виставці. Роботи відрізняються не лише історією створення, вони різні за задумом. Іноді я від самого початку знаю, як виглядатиме остаточний результат, і поступово до нього рухаюсь. Буває, в ході роботи включається щось неймовірне, і виникає те, чого я сама не очікувала. Зйомка – це завжди магічний процес. Фотоапарат для мене – не побутовий прилад, це прилад, який дозволяє зупинити час. Фотохужодниця Катаріна Блажиєвська приймає привітання з відкриттям виставки. Одеська фотохудожниця Катаріна Блажиєвська понад 10 років жила і працювала в Китаї як фотограф і галерист. Маючи схильність до передачі нереалістичних художніх образів, вона переважно працює у жанрі сюрреалізму і віддає перевагу майстерності постановочної фотографії. Характерна мова авторки набуває впізнаваності через чітку деталізацію та вразливість яскравих чуттєвих натяків. Виникнення кожного образу відбувається в копіткому, багатоетапному процесі, під час якого зображення набуває чітких форм і наповнюється відповідною атмосферою. Advertisement

Роботи Катаріни Блажиєвської відкривають портали у потойбічне та заворожують сміливістю. Роботи Катаріни Блажиєвської відкривають портали у потойбічне та заворожують сміливістю.

Це наша перша співпраця з Оленою. Не останню роль у нашій колаборації відіграло те, що ми обидві довго перебували за кордоном і вирішили повернутися до рідної Одеси у складні для нашої країни часи.

Обов’язково плануємо зробити повноцінний сумісний проєкт, оскільки маємо багато спільного у власних художніх напрямках. Нас поєднує хист до компʼютерного арту, колажів, сюрреалізму, але у різній стилістиці. Ця експозиція є здебільшого презентаційною і переважно містить жіночі образи, які завжди актуальні.

Одесити прийшли привітати Олену Мартинюк із відкриттям виставки. Всесвітньо відомий фотограф з Одещини Олег Куцький також є куратором заходу. Одесити прийшли привітати Олену Мартинюк із відкриттям виставки.