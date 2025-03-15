Майстрині нагадали усім присутнім, що попри всі невеселі реалії сьогодення справжні краса й мистецтво існують. Їхній перший спільний проєкт, який стартував на легендарній локації в центрі Одеси – в «Літньому театрі» міського саду – і триватиме до середини квітня.

Олена Мартинюк разом із куратором проєкту Романом Топіловим.

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Роботи відрізняються за стилем і технікою виконання, але їх об’єднує спільна філософія. Її основою є радість від приходу довгоочікуваної весни, що неодмінно несе в собі імпульс потужної жіночої енергії краси та родючості.

Роботи Олени Мартинюк - це справжні витвори мистецтва та запрошення до дивовижного світу.
Роботи Олени Мартинюк - це справжні витвори мистецтва та запрошення до дивовижного світу.

Олена Мартинюк народилась у Кременчуці Полтавської області, закінчила Художньо-графічний факультет Одеського педагогічного Університету ім. Ушинського, є членом Національної спілки фотохудожників України та заслуженим художником Міжнародної федерації фотомистецтва. Призерка, переможниця, дипломантка та учасниця безлічі виставок і проєктів. У 2000 році лондонський щорічник Year Book включив Олену до п’ятірки найкращих фотохудожників світу в жанрі фентезі Dreamtime.

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Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на цей інцидент.

Вона є  першою жінкою-фотографом зі Східної Європи, що отримала гран-прі на конкурсі від бренду Hasselblad.

Серед гостей виставки була помічена відома фотохудожниця Оксана Церковна.
Серед гостей виставки була помічена відома фотохудожниця Оксана Церковна.
Художниця Катерина Білетіна вітає Олену Мартинюк зі святом.
Художниця Катерина Білетіна вітає Олену Мартинюк зі святом.
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  • Тривалий час мене не було в Україні, але із початком повномасштабного вторгнення я повернулася, тому що зрозуміла, що маю бути тут, разом із моїм народом, саме в Одесі. Хтось знімає репортажі, я знімаю фантастичні картини. Задача художника через створення нового світу допомогти людині відволіктися від сьогодення, відпочити душею хоча б на час перебування на виставці.
  • Роботи відрізняються не лише історією створення, вони різні за задумом. Іноді я від самого початку знаю, як виглядатиме остаточний результат, і поступово до нього рухаюсь. Буває, в ході роботи включається щось неймовірне, і виникає те, чого я сама не очікувала. Зйомка – це завжди магічний процес. Фотоапарат для мене – не побутовий прилад, це прилад, який дозволяє зупинити час. 

Фотохужодниця Катаріна Блажиєвська приймає привітання з відкриттям виставки.

Одеська фотохудожниця Катаріна Блажиєвська понад 10 років жила і працювала в Китаї як фотограф і галерист. Маючи схильність до передачі нереалістичних художніх  образів, вона переважно працює у жанрі сюрреалізму і віддає перевагу майстерності постановочної фотографії. Характерна мова авторки набуває впізнаваності через чітку деталізацію та вразливість яскравих чуттєвих натяків. Виникнення кожного образу відбувається в копіткому, багатоетапному процесі, під час якого зображення набуває чітких форм і наповнюється відповідною атмосферою.

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Роботи Катаріни Блажиєвської відкривають портали у потойбічне та заворожують сміливістю.
Роботи Катаріни Блажиєвської відкривають портали у потойбічне та заворожують сміливістю.
Роботи Катаріни Блажиєвської відкривають портали у потойбічне та заворожують сміливістю.
Роботи Катаріни Блажиєвської відкривають портали у потойбічне та заворожують сміливістю.
  • Це наша перша співпраця з Оленою. Не останню роль у нашій колаборації відіграло те, що ми обидві довго перебували за кордоном і вирішили повернутися до рідної Одеси у складні для нашої країни часи.
    Обов’язково плануємо зробити повноцінний сумісний проєкт, оскільки маємо багато спільного у власних художніх напрямках. Нас поєднує хист до компʼютерного арту, колажів, сюрреалізму, але у різній стилістиці. Ця експозиція є здебільшого презентаційною і переважно містить жіночі образи, які завжди актуальні.
Одесити прийшли привітати Олену Мартинюк із відкриттям виставки.
Одесити прийшли привітати Олену Мартинюк із відкриттям виставки.
Всесвітньо відомий фотограф з Одещини Олег Куцький також є куратором заходу.
Всесвітньо відомий фотограф з Одещини Олег Куцький також є куратором заходу.
Одесити прийшли привітати Олену Мартинюк із відкриттям виставки.
Одесити прийшли привітати Олену Мартинюк із відкриттям виставки.

Здатність розгледіти неймовірне – це особливий дар і нагорода, яка плекає надію і втілює мрії у життя. Емоції щастя зігрівають і надихають, не дають поринути у самотність.

Мистецтво об’єднує однодумців і робить нас міцнішими в часи випробувань і викликів долі.

Олена Осіпчук
Олена Осіпчук
Олена Осіпчук - журналістка у глянцевих виданнях, фотограф, редакторка. Народилася та живе в Одесі. Пише на різноманітні культурно-просвітні теми.
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