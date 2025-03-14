Міноборони України проведе випробування програмно-апаратного комплексу “Трек сапера” на полігоні для тестування нових технологій. Комплекс призначений для безпечного розмінування, повідомляє пресслужба міністерства.

Україна тестує “Трек сапера”: новий комплекс для безпечного розмінування

“Трек сапера” дозволяє контролювати процес розмінування в реальному часі та візуалізувати шлях сапера, підвищуючи його безпеку.

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Полковник Ольга Дробот (Головне управління протимінної діяльності та екологічної безпеки) зазначила, що випробування допоможуть оцінити ефективність комплексу в польових умовах і визначити можливості його використання у військових та гуманітарних операціях.

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Представники Міноборони ознайомилися з комплексом на українському підприємстві, яке виробляє металошукачі Trembita і розробляє технології для розмінування.

Також було представлено мобільний додаток для інформування населення про небезпечні території.

Дробот підкреслила важливість співпраці Міноборони з українськими виробниками для підвищення безпеки військових і цивільних.

У 2025 році Україна отримає ще 26 машин для розмінування

Цього року Україна отримає 26 машин для розмінування GCS в межах проєкту, що фінансується міжнародними партнерами, включаючи уряди Німеччини, Швейцарії, Канади, США, Великої Британії, Литви, а також платформу United24.

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Представники Міноборони України відвідали у Німеччині виробничі потужності швейцарсько-німецького підприємства Global Clearance Solutions, яке займається розробкою та випробуваннями машин розмінування GCS.

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на 2025 рік.