В Одесі затримано підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем’яна Ганула, яке сталося 14 березня в центрі міста.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Вбивство активіста в Одесі: затримано підозрюваного

У квартирі, де переховувався підозрюваний, виявлено зброю, з якої, ймовірно, було скоєно вбивство. Клименко подякував правоохоронцям за роботу і пообіцяв подробиці від поліції згодом.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Президенту Володимиру Зеленському про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула. Президент доручив керівництву МВС, СБУ та в.о. Генпрокурора залучити всі необхідні сили для розслідування. Про це сам Зеленський повідомив у Tелеграм.

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“Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула. Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. З’ясовуються всі обставини його скоєння”, - написав Президент.

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За даними СБУ, активіста Дем’яна Ганула вбив 46-річний дезертир.

Активіст Дем’ян Ганул – що про нього відомо

Дем’ян Вадимович Ганул — громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО «Вуличний фронт», учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014-2016).

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Після виходу з Правого Сектору створив ГО «Вуличний фронт», був організатором заходів щодо повернення Літнього театру (територія Міського саду), проти незаконних забудов та інших. 2016 року одеські депутати намагалися передати приватному підприємству Літній театр, 2017 року протест переріс у сутички з поліцією.

Ганула було звинувачено в організації масових заворушень. З ним до відповідальності було притягнено Сергія Стерненка та Ігоря Бея. Кримінальну справу залишили відкритою, в ній потерпілим проходить тодішній очільник поліції Одеської області Дмитро Головін, який 2019 року був підозрюваним у привласненні державного майна.

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2020 року невідомі спалили авто Ганула. Улітку того ж року невідомі обстріляли авто з ним поблизу села Визирка. Ганул почав відстрілюватися з травматичної зброї. У листопаді 2020 року невідомі битками розбили його автомобіль BMW X5, а пізніше спалили його на СТО.

4 травня 2023 року в Одесі невідомі побили Ганула, поліція відкрила кримінальну справу.