Свята та вихідні — це чудова можливість для відпочинку, зустрічей, подорожей або просто провести час разом із друзями та сім’єю. У 2025 році державні вихідні сприятимуть тривалому відпочинку. Ми зібрали всю інформацію про те, коли найкраще планувати відпустку.

Які святкові дні у Польщі будуть з додатковими вихідними у 2025

У 2025 році в Польщі державними вихідними, тобто неробочими днями будуть:

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20 квітня (неділя) — Великдень (Wielkanoc)

(неділя) — Великдень (Wielkanoc) 21 квітня (понеділок) — Великодній понеділок

(понеділок) — Великодній понеділок 1 травня (четвер) — День праці (Święto Pracy)

(четвер) — День праці (Święto Pracy) 3 травня (субота) — День Конституції (Święto Konstytucji 3 Maja)

(субота) — День Конституції (Święto Konstytucji 3 Maja) 8 червня (неділя) — Трійця або Зелені свята (Zielone Świątki) або Зіслання Духа Святого (Zesłanie Ducha Świętego)

(неділя) — Трійця або Зелені свята (Zielone Świątki) або Зіслання Духа Святого (Zesłanie Ducha Świętego) 19 червня (четвер) — Боже Тіло (Boże Ciało)

(четвер) — Боже Тіло (Boże Ciało) 15 серпня (п’ятниця) — Внебовзяття Пресвятої Діви Марії і День польського війська (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego)

(п’ятниця) — Внебовзяття Пресвятої Діви Марії і День польського війська (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Święto Wojska Polskiego) 1 листопада (субота) — День усіх святих (Wszystkich Świętych)

(субота) — День усіх святих (Wszystkich Świętych) 11 листопада (вівторок) — День незалежності Польщі (Święto Niepodległości)

(вівторок) — День незалежності Польщі (Święto Niepodległości) 25 грудня (четвер) і 26 грудня (п’ятниця) — Різдво Христове (Boże Narodzenie)

Календар свят у Польщі. Червоним позначені - святкові вихідні дні. Зеленим позначені - торгівельні неділі. Фото: univerpl.com.ua

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Коли торгові неділі в Польщі в 2025 році

У Польщі існує правило на рівні закону, що магазини, торгові центри, ринки, супермаркети в неділю не працюють. Проте держава зробила виняток. Тепер перед святами ця заборона скасовується. Усі жителі чекають на ці неділі, щоб можна було купитися. Це зроблено для того, щоб люди встигли зробити всі необхідні покупки та було менше ажіотажу в інші дні. Тому звертайте на це увагу, адже саме в ці неділі покупців може бути більш ніж, зазвичай.

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У 2025 році торгові неділі будуть у такі дні:

26 січня

13 квітня

27 квітня

29 червня

31 серпня

14 грудня

21 грудня

Вихідні у Польщі. Фото: www.transfergo.ua

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Правила у святкові та вихідні дні в Польщі 2025

У Польщі на законодавчому рівні забороняється торгівля у святкові та вихідні дні (неділю). Не працює нічого, усе зачинено. Усі польські магазини, торгові центри та ринки. Винятком лишаються, лише автозаправні станції, аеропорти, кафе, вокзали, а також деякі аптеки та невеличкі продуктові магазинчики.

Маленькі чи сімейні бізнеси можуть самостійно вирішувати чи працювати їм чи зачиняються на свята. Проте в неділю вони працюють у режимі святкових днів (тобто скорочено). І так само часто ви зможете побачити за прилавком саме власників таких крамничок.

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Для того, щоб у святковий або вихідний день на роботу вийшов найманий працівник, то необхідно дістати від нього згоду та оплата його праці буде вищою в цей день (зазвичай це подвійна ставка). Проте це не стосується тих, хто працевлаштованими за цивільно-правовими договорами (вони не мають надбавок у цей день).

Вихідні та святкові дні для відпочинку. Фото: shoppingpl.com

Як спланувати розумні вихідні

Так, як у цьому році багато свят припадає саме на четвер, вівторок або суботу, тим самим, надаючи гарантований вихідний в інший день. Цим можна скористуватися. Можна взяти відпустку в поєднанні із цими днями, тим самим буде більше часу на відпочинок.

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Так само можна просто подовжити собі свята. Наприклад, коли вихідний день припадає на вівторок, то можна взяти відпустку в понеділок. Тим самим ви зможете кудись поїхати подорожувати чи провідати родичів, адже матимите аж чотирі дні відпочинку. І так само, коли вихідний у четвер, то берете day-off у п’ятницю і маєте чотириденну відпустку.

Календар польських свят налічує додаткових 13 святкових вихідних. Найголовніші святкові періоди це великодні та різдвяні. Плануйте відпочинок на ці дати, подорожуйте Польщею чи просто проведіть чудовий час із рідними та друзями.