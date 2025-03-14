Інформація про оточення українських військ у Курській області не відповідає дійсності і є частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на політичний тиск. Про це заявив Генштаб.

Російський фейк про оточення ЗСУ в Курській області спростовано

Бойові дії в зоні відповідальності угруповання військ “Курськ” продовжуються. Ситуація за добу суттєво не змінилася.

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Українські підрозділи здійснили перегрупування і зайняли більш вигідні оборонні рубежі на території Курської області, продовжуючи виконувати поставлені завдання. Вони відбивають атаки противника і завдають йому вогневого ураження.

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За поточну добу на Курському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень. Загрози оточення українських військ немає.

Повітряні сили ЗСУ знищили військовий об’єкт РФ у Курській області

3 березня Повітряні сили Збройні Сили України (ЗСУ) завдали високоточного удару по військовому об’єкту 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ у Курській області РФ.

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У результаті атаки ворожі бліндажі та вогневі позиції перетворені на руїни, а близько 30 окупантів більше не зможуть воювати проти України.

З цієї позиції ворог планував та здійснював атаки, включаючи запуски FPV-дронів по українських військових.