Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер попередив, що не можна дозволити президенту РФ Володимиру Путіну «грати в ігри» з можливістю припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як зазначається, у суботу Стармер проведе зустріч «коаліції охочих» із близько 25 країн, які погодилися допомогти зберегти мир в Україні.

Стармер проведе зустріч «коаліції охочих»

Очікується, що європейські країни, Єврокомісія, НАТО, Канада, Україна, Австралія та Нова Зеландія візьмуть участь у віртуальній зустрічі та представлять інформацію про допомогу, яку вони можуть надати в забезпеченні мирної угоди.

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Як пише видання, Стармер викладе зібраним лідерам деталі плану, розробленого ним і президентом Франції Еммануелем Макроном. Обидва лідери провели розмову у п’ятницю ввечері напередодні саміту.

«Ми не можемо дозволити президенту Путіну грати в ігри з угодою президента Трампа. Повне ігнорування Кремлем пропозиції президента Трампа про припинення вогню лише демонструє, що Путін несерйозно ставиться до миру», – сказав Стармер перед самітом.

За його словами, якщо Росія нарешті сяде за стіл переговорів, то «ми маємо бути готовими стежити за припиненням вогню, щоб переконатися, що це серйозний і міцний мир, якщо ж ні, то ми маємо напружити всі сили, щоб посилити економічний тиск на Росію, щоб домогтися припинення цієї війни».

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Стармер наголосив, що Путін намагається відтягнути час, кажучи, що має бути проведене ретельне дослідження, перш ніж припинення вогню стане можливим. «Але світові потрібні дії, а не дослідження або порожні слова і безглузді умови», - підкреслив британський прем’єр.