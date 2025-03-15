Вночі війська агресора знову вдарили по українській енергетиці.
Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях.
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Про таке повідомили в ДТЕК.
РФ масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК
У компанії зазначили, що внаслідок російських ударів без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини.
«Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки», - йдеться в повідомленні ДТЕК.
Нічна атака 15 березня: наслідки
Цієї ночі росіяни атакували Україну дронами та балістикою.
Окупанти запустили дві ракети Іскандер-М та 178 безпілотників різних типів.
Українські військові збили 130 дронів. Ще 38 - локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях.
14 людей постраждали внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Серед них - дві дитини. Зруйнована будівля розважального закладу. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний та спортивний заклади, а також автомобілі.
Окупанти вдарили по Кривому Рогу: 14 постраждалих
Вночі росіяни вдарили по Богодухову на Харківщині. Постраждало четверо цивільних. Спочатку окупанти атакували дронами місцевий ліцей. Виникла пожежа. Були пошкоджені два десятки будинків та 5 шкільних автобусів.
Через годину ворог обстріляв рятувальників. Згодом російські війська знову вдарили по надзвичайниках.
Внаслідок атаки дронів в Одесі постраждала жінка. Частково зруйновано будинок. У передмісті зачепило будівлю приватного підприємства.
Ще один поранений - у Чорноморську.
Станом на ранок у місті вже відновили газо- водо- та теплопостачання. Також жителям повернули електрику.