Вночі війська агресора знову вдарили по українській енергетиці. 

Цього разу в Дніпропетровській та Одеській областях. 

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Про таке повідомили в ДТЕК. 

РФ масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК

У компанії зазначили, що внаслідок російських ударів без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини.

«Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки», - йдеться в повідомленні ДТЕК. 

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Нічна атака 15 березня: наслідки 

Цієї ночі росіяни атакували Україну дронами та балістикою. 

Окупанти запустили дві ракети Іскандер-М та 178 безпілотників різних типів. 

Українські військові збили 130 дронів. Ще 38 - локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у 14 областях. 

14 людей постраждали внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Серед них - дві дитини. Зруйнована будівля розважального закладу. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний та спортивний заклади, а також автомобілі.

Окупанти вдарили по Кривому Рогу: 14 постраждалих
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Внаслідок ракетного удару у місті пошкоджені інфраструктура та будинки.

Вночі росіяни вдарили по Богодухову на Харківщині. Постраждало четверо цивільних. Спочатку окупанти атакували дронами місцевий ліцей. Виникла пожежа. Були пошкоджені два десятки будинків та 5 шкільних автобусів.

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Через годину ворог обстріляв рятувальників. Згодом російські війська знову вдарили по надзвичайниках. 

Внаслідок атаки дронів в Одесі постраждала жінка. Частково зруйновано будинок. У передмісті зачепило будівлю приватного підприємства.

Ще один поранений - у Чорноморську.

Станом на ранок у місті вже відновили газо- водо- та теплопостачання. Також жителям повернули електрику. 

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