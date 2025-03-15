Правоохоронці розглядають три версії вбивства активіста Дем’яна Ганула.

Про це сказав заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

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Вбивство Ганула: основні версії

Поліцейські розглядають версію замовного вбивства активіста Дем’яна Ганула. При цьому не виключають ймовірність вбивства через особисту неприязнь, а також російський слід. 

«Продовжує працювати слідчо-оперативна група. Ми розглядаємо три версії. Перш за все, це замовне вбивство, здійснене у зв’язку із професійною та громадською діяльністю», - сказав Нєбитов.

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За словами Нєбитова, торік після замаху був організований захист Ганула. 

Винного у замаху поліція заарештувала, і після цього правоохоронці не отримували звернень від активіста щодо повторного надання захисту.

Вбивство активіста Ганула

Відомого активіста Дем’яна Ганула вбили в Одесі у п’ятницю, 14 березня. 

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула
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Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на цей інцидент.

Невідомий застрелив його у Приморському районі міста та втік із місця злочину.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного. 

У квартирі, де переховувався фігурант, виявили зброю, з якої, ймовірно, було скоєно вбивство. 

За даними СБУ, активіста Дем’яна Ганула вбив 46-річний дезертир. 

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