Правоохоронці розглядають три версії вбивства активіста Дем’яна Ганула.
Про це сказав заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.
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Вбивство Ганула: основні версії
Поліцейські розглядають версію замовного вбивства активіста Дем’яна Ганула. При цьому не виключають ймовірність вбивства через особисту неприязнь, а також російський слід.
«Продовжує працювати слідчо-оперативна група. Ми розглядаємо три версії. Перш за все, це замовне вбивство, здійснене у зв’язку із професійною та громадською діяльністю», - сказав Нєбитов.
За словами Нєбитова, торік після замаху був організований захист Ганула.
Винного у замаху поліція заарештувала, і після цього правоохоронці не отримували звернень від активіста щодо повторного надання захисту.
Вбивство активіста Ганула
Відомого активіста Дем’яна Ганула вбили в Одесі у п’ятницю, 14 березня.
Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула
Невідомий застрелив його у Приморському районі міста та втік із місця злочину.
Згодом правоохоронці затримали підозрюваного.
У квартирі, де переховувався фігурант, виявили зброю, з якої, ймовірно, було скоєно вбивство.
За даними СБУ, активіста Дем’яна Ганула вбив 46-річний дезертир.