Концерт Національного ансамблю солістів «Київська камерата» під орудою всесвітньо відомої диригентки Кері-Лінн Вілсон з двома музичними премʼєрами відбудеться 22 березня у Національній філармонії України.

Кері-Лінн Вілсон, яка з травня 2024 року є головною диригенткою «Київської Камерати», з 2022 року головною диригенткою Ukrainian Freedom Orchestra, продовжує відкривати українську музику всьому світові.

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Концерт «Відлуння часу» 22 березня: програма

У програмі концерту 22 березня прозвучать твори українських композиторів різних поколінь: Івана Карабиця, Валентина Бібіка, Бориса Лятошинського, Вікторії Польової, Олександра Родіна, а також американської композиторки Міссі Маццолі.

У програмі дві українські прем’єри;

«Turn the River» Вікторії Польової — твір, що відображає унікальне авторське світобачення, наповнене філософськими підтекстами та глибокими звуковими структурами.

«Dark with Excessive Bright» Міссі Маццолі — вперше виконується в Україні! Маццолі — одна з найвідоміших сучасних американських композиторок, її музику виконують провідні оркестри світу. Цей твір — експеримент із текстурою та звучанням, де контрабас і оркестр ведуть постійний діалог, змінюючи музичний простір від примарної тиші до вибухової експресії.

Солісти концерту: Богдана Півненко (скрипка) — народна артистка України, Катерина Супрун (альт) — заслужена артистка України, солістка та co-artistic director «Київської Камерати», Назарій Стець (контрабас) — заслужений артист України

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