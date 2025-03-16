Президент США Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні.

Про глава Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social.

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Келлог - спецпредставник США лише в Україні

Раніше про Келлога говорили як про спецпредставника США з питань Росії та України.

«Радий повідомити, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним посланником в Україні», - написав Трамп.

Американський президент назвав Келлога «високоповажним військовим експертом».

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На посаді спецпредставника в Україні він працюватиме з Володимиром Зеленським та українським керівництвом.

«Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки», - додав Трамп.

Цього тижня ЗМІ писали, нібито Келлога усунули від переговорів про припинення вогню між Україною та РФ на вимогу російської сторони. Бо Москва начебто вважає генерала проукраїнським.

Кіт Келлог в Україні: що відомо про візит

У лютому Кіт Келлог відвідав Київ як спецпредставник США з питань Росії та України.

Тоді він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Український президент повідомляв, що сторони обговорили гарантії безпеки та питання повернення полонених. Також Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату у становленні миру.