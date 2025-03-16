Президент США Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні. 

Про глава Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Келлог - спецпредставник США лише в Україні

Раніше про Келлога говорили як про спецпредставника США з питань Росії та України.

«Радий повідомити, що генерала Кіта Келлога призначено спеціальним посланником в Україні», - написав Трамп.

Американський президент назвав Келлога «високоповажним військовим експертом». 

Advertisement

На посаді спецпредставника в Україні він працюватиме з Володимиром Зеленським та українським керівництвом. 

«Він добре їх знає, і вони мають дуже добрі робочі стосунки», - додав Трамп. 

Цього тижня ЗМІ писали, нібито Келлога усунули від переговорів про припинення вогню між Україною та РФ на вимогу російської сторони. Бо Москва начебто вважає генерала проукраїнським.

Трамп зупинив фінансування «Голосу Америки» і «Радіо Свобода»
Більше по темі

Трамп зупинив фінансування «Голосу Америки» і «Радіо Свобода»

Співробітників відправили в адміністративну відпустку, медіа призупинили роботу.

Кіт Келлог в Україні: що відомо про візит 

У лютому Кіт Келлог відвідав Київ як спецпредставник США з питань Росії та України. 

Тоді він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським

Український президент повідомляв, що сторони обговорили гарантії безпеки та питання повернення полонених. Також Україна запропонувала найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату у становленні миру.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Китайський флот оточив Австралію? Що відбувається
Київ Пост
бер. 12
ПОГЛЯД: Генерал Келлоґґ гріє лавку під час мирних переговорів
Чак Пфаррер
2д тому
Трамп заявив, що Україна “може не вижити в будь-якому разі”
Київ Пост
бер. 10
Кремль впевнений, що США погодяться на його умови припинення війни
Джейсон Джей Смарт
бер. 11
Більше про США
DOGE Маска припинив фінансування групи, яка розшукувала викрадених РФ українських дітей США
DOGE Маска припинив фінансування групи, яка розшукувала викрадених РФ українських дітей
За матеріалами Укрінформ
21г тому
Угоду про корисні копалини зі США можна укласти онлайн, - ОП США
Угоду про корисні копалини зі США можна укласти онлайн, - ОП
Київ Пост
1д тому
Путін хоче затягнути переговори: аналіз ISW щодо можливого перемир’я Путін
Путін хоче затягнути переговори: аналіз ISW щодо можливого перемир’я
Київ Пост
1д тому
МЗС Данії дорікнуло Трампу міжнародним правом після заяв про анексію Гренландії США
МЗС Данії дорікнуло Трампу міжнародним правом після заяв про анексію Гренландії
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Білий дім пояснив рішення припинити фінансування «Голосу Америки» США
Білий дім пояснив рішення припинити фінансування «Голосу Америки»
Київ Пост
23хв тому
Рубіо поговорив телефоном з Лавровим Росія
Рубіо поговорив телефоном з Лавровим
Київ Пост
4г тому
Трамп зупинив фінансування «Голосу Америки» і «Радіо Свобода» США
Трамп зупинив фінансування «Голосу Америки» і «Радіо Свобода»
Київ Пост
4г тому
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з партнерами Зеленський
Зеленський затвердив склад делегації для переговорів з партнерами
Київ Пост
20г тому
" Попередній РФ готується до удару по Сумській області, - ЦПД
Далі » Трамп зупинив фінансування «Голосу Америки» і «Радіо Свобода»