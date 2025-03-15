Війська РФ дійсно готуються до більш активних дій в прикордонні Сумщини та накопичують сили для удару по регіону.

Це підтвердив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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РФ накопичує війська біля кордонів Сумщини

Водночас він наголосив - про наступ на Суми не йдеться.

«Не треба плутати це з наступом на Суми - ворог діє в прикордонні, несе втрати від Сил оборони, але готується до нових ударів», - написав Коваленко.

Він зауважив, що своїми діями Росія намагається затягувати з припиненням вогню, яке пропонують США.

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Операція ЗСУ на Курщині триває

Українські військові продовжують операцію у Курській області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібно», - сказав він.

Більше по темі Масового прориву кордону військами РФ на Сумщині немає, - ЦПД Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про масовий прорив російських військ між Новеньким і Журавкою.

За словами президента, завдяки діям Сил оборони на Курщині вдалося відтягнути значну кількість російських військових з інших напрямків.

«Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає», - запевнив президент.

Водночас російська армія накопичує сили біля східного кордону України. Ймовірно, аби вдарити по Сумщині.

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«Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі», - зазначив Зеленський.