У столиці Угорщини Будапешті в суботу десятки тисяч людей прийшли на мітинг, організований опозиційною партією «Тиса», виступаючи проти прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

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Протести в Угорщині

За даними журналістів, в акції взяли участь понад 50 000 людей. Мітингувальники вигукували «Брудна Фідес» (партія Орбана) і «Тиса виходить з берегів».

«Ті, хто зраджує власну націю, повинні опинитися на смітнику історії. Наш час настав», - заявив на мітингу лідер партії «Тиса» Петер Мадяр.

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Він анонсував проведення опитування з 12 ключових економічних і політичних питань, щоб почути «голос нації».

Лідер опозиції також пообіцяв зробити Угорщину частиною сильної Європи і покласти край 15-річному правлінню Орбана.

Партія «Тиса» випереджає партію «Фідес» Орбана в більшості опитувань. Вибори мають відбутися в Угорщині у 2026 році.

Орбан пообіцяв придушити ЗМІ та неурядові організації в Угорщині

У суботу Віктор Орбан пообіцяв розправитися зі ЗМІ та неурядовими організаціями, які отримують іноземне фінансування, і знову виключив членство України в ЄС.

Цього тижня партія Орбана «Фідес» запропонувала поправки до конституції Угорщини, які дозволять призупиняти громадянство і депортувати з країни осіб з подвійним громадянством, які вважаються загрозою суверенітету Угорщини.

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Ще одна поправка була спрямована проти ЛГБТК+ спільноти. Партія Орбана заявила, що починаючи з цього року щорічний Будапештський прайд буде заборонено.