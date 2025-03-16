Зранку 16 березня Генеральний штаб опублікував оновлену карту позицій українських військових в Курській області Росії.
Згідно з мапою, ЗСУ відійшли від Суджі.
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Напередодні про втрату міста писали аналітики DeepState.
Ситуація у Курській області
За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на Курщині відбулося 19 боєзіткнень.
Ворог завдав 34 авіаційних ударів та скинув 63 керовані бомби.
Крім того, противник атакує з артилерії. Напередодні зафіксовано понад дві сотні артилерійських обстрілів. Зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.
Зеленський спростував оточення військ на Курщині
У суботу, 15 березня, Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ повідомив, що українські військові продовжують операцію у Курській області.
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За словами президента, оточення наших військ там немає.
«Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає», - запевнив Зеленський.
Президент додав, що завдяки діям Сил оборони на Курщині вдалося відтягнути значну кількість російських військових з інших напрямків.