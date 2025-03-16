Зранку 16 березня Генеральний штаб опублікував оновлену карту позицій українських військових в Курській області Росії.

Згідно з мапою, ЗСУ відійшли від Суджі.

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Карта: Генштаб ЗСУ.

Напередодні про втрату міста писали аналітики DeepState.

Ситуація у Курській області

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на Курщині відбулося 19 боєзіткнень.

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Ворог завдав 34 авіаційних ударів та скинув 63 керовані бомби.

Крім того, противник атакує з артилерії. Напередодні зафіксовано понад дві сотні артилерійських обстрілів. Зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Зеленський спростував оточення військ на Курщині

У суботу, 15 березня, Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ повідомив, що українські військові продовжують операцію у Курській області.

За словами президента, оточення наших військ там немає.

«Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає», - запевнив Зеленський.

Президент додав, що завдяки діям Сил оборони на Курщині вдалося відтягнути значну кількість російських військових з інших напрямків.