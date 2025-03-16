Пізно ввечері у суботу армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині. Атакували місто безпілотниками. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Загинула одна людина. Ще троє - постраждали. Серед потерпілих - підлітки. Удар по Ізюму: загинула жінка О 21:52 росіяни запустили по місту три БПЛА. Попередньо, це були «Герань-2». Ворог поцілив у приватний будинок. Виникла пожежа.

«67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла», - повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Advertisement Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка. Їх госпіталізували.