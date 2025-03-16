Пізно ввечері у суботу армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині.
Атакували місто безпілотниками.
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Загинула одна людина. Ще троє - постраждали.
Серед потерпілих - підлітки.
Удар по Ізюму: загинула жінка
О 21:52 росіяни запустили по місту три БПЛА. Попередньо, це були «Герань-2».
Ворог поцілив у приватний будинок. Виникла пожежа.
«67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла», - повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка. Їх госпіталізували.
Нічна атака дронів 16 березня: подробиці
У ніч на 16 березня росіяни запустили 90 дронів.
Станом на ранок українські військові збили 47 безпілотників.
ППО працювала на території дев’яти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській.
Росіяни скаржаться на українські дрони - перехоплення ГУР
33 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені.
Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.