Пізно ввечері у суботу армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині. 

Атакували місто безпілотниками.

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Загинула одна людина. Ще троє - постраждали. 

Серед потерпілих - підлітки.  

Удар по Ізюму: загинула жінка

О 21:52 росіяни запустили по місту три БПЛА. Попередньо, це були «Герань-2». 

Ворог поцілив у приватний будинок. Виникла пожежа. 

«67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла», - повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. 

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Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка. Їх госпіталізували. 

Нічна атака дронів 16 березня: подробиці 

У ніч на 16 березня росіяни запустили 90 дронів. 

Станом на ранок українські військові збили 47 безпілотників. 

ППО працювала на території дев’яти областей - у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській.

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На записах окупант жаліється, що ЗСУ влаштували справжнє сафарі на загарбників біля Куп’янська.

33 ворожих безпілотники-імітатори - локаційно втрачені. 

Внаслідок російської атаки постраждали Чернігівщина, Київщина, Харківщина та Одещина.

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