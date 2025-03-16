Підозрюваному у вбивстві активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід.
Суд задовольнив клопотання слідчих - фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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Про це повідомили в поліції.
Хто вбив Ганула: що відомо про підозрюваного
За даними слідства, підозрюваним є 46-річний військовослужбовець з Київщини. Він перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.
У ході відкритої частини засідання стало відомо, що фігурант - старший лейтенант ЗСУ. Він ніс службу в одеській 28-й бригаді ім. Лицарів Зимового походу.
У бригаді розповіли, що після переведення до них фігурант весь час був на лікарняному. А потім пішов у СЗЧ.
«Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався. Не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22.02.2025 року», - повідомили в бригаді.
Вбивство активіста Ганула: поліція розглядає три версії
Вбивство активіста Ганула
Активіста Дем’яна Ганула вбили вдень 14 березня у центрі Одеси.
Нападник втік з місця події. Однак, за кілька годин його затримали.
Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями - в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та незаконному зберіганні зброї.
Раніше у поліції розповіли, що правоохоронці розглядають три версії вбивства активіста Дем’яна Ганула.
Йдеться про замовне вбивство, особисту неприязнь, а також російський слід.
«Ми розглядаємо три версії. Перш за все, це замовне вбивство, здійснене у зв’язку із професійною та громадською діяльністю», - сказав заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.