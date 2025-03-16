Підозрюваному у вбивстві активіста Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід. 

Суд задовольнив клопотання слідчих - фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Про це повідомили в поліції. 

Хто вбив Ганула: що відомо про підозрюваного 

За даними слідства, підозрюваним є 46-річний військовослужбовець з Київщини. Він перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

У ході відкритої частини засідання стало відомо, що фігурант - старший лейтенант ЗСУ. Він ніс службу в одеській 28-й бригаді ім. Лицарів Зимового походу.

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У бригаді розповіли, що після переведення до них фігурант весь час був на лікарняному. А потім пішов у СЗЧ.

«Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався. Не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22.02.2025 року», - повідомили в бригаді. 

Вбивство активіста Ганула: поліція розглядає три версії
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Вбивство активіста Ганула: поліція розглядає три версії

Йдеться про замовне вбивство, вбивство через особисту неприязнь, а також російський слід у злочині.

Вбивство активіста Ганула

Активіста Дем’яна Ганула вбили вдень 14 березня у центрі Одеси.

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Нападник втік з місця події. Однак, за кілька годин його затримали

Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями - в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення, та незаконному зберіганні зброї. 

Раніше у поліції розповіли, що правоохоронці розглядають три версії вбивства активіста Дем’яна Ганула. 

Йдеться про замовне вбивство, особисту неприязнь, а також російський слід. 

«Ми розглядаємо три версії. Перш за все, це замовне вбивство, здійснене у зв’язку із професійною та громадською діяльністю», - сказав заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

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