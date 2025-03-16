За даними слідства, підозрюваним є 46-річний військовослужбовець з Київщини. Він перебував у розшуку за самовільне залишення військової частини.

Про це повідомили в поліції.

Суд задовольнив клопотання слідчих - фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення.

У ході відкритої частини засідання стало відомо, що фігурант - старший лейтенант ЗСУ. Він ніс службу в одеській 28-й бригаді ім. Лицарів Зимового походу.

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У бригаді розповіли, що після переведення до них фігурант весь час був на лікарняному. А потім пішов у СЗЧ.

«Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти. Після переведення практично весь час перебував на лікуванні. До району виконання бойових завдань не залучався. Не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22.02.2025 року», - повідомили в бригаді.