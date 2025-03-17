Київський апеляційний суд закрив справу про напад на журналістів “Схем” в “Укрексімбанку” (восени 2021 року) через закінчення строків притягнення до відповідальності обвинувачених.

Про це повідомили журналісти “Схем” (Радіо Свобода).

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Справу про напад на “Схеми” в “Укрексімбанку” закрито

Колегія суддів задовольнила клопотання колишнього голови правління банку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова і звільнила їх від відповідальності.

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Раніше суд першої інстанції визнав їх винними і призначив штрафи (1700 грн – Тельбізову та Осіпову, 3400 грн – Мецгеру).

Журналісти, не погодившись із рішенням, подали апеляцію (жовтень 2022 року), вимагаючи для Мецгера додаткового покарання – заборони обіймати керівні посади протягом трьох років.

Розгляд апеляції тривав понад два роки, засідання регулярно переносилися на прохання сторони захисту. Адвокати журналістів (Оксана Максименюк та Віра Крат) вважають, що захист навмисно затягував процес.

Адвокати журналістів планують звертатися до ЄСПЛ.