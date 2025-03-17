Київський апеляційний суд закрив справу про напад на журналістів “Схем” в “Укрексімбанку” (восени 2021 року) через закінчення строків притягнення до відповідальності обвинувачених.
Про це повідомили журналісти “Схем” (Радіо Свобода).
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Справу про напад на “Схеми” в “Укрексімбанку” закрито
Колегія суддів задовольнила клопотання колишнього голови правління банку Євгена Мецгера, ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова і звільнила їх від відповідальності.
Раніше суд першої інстанції визнав їх винними і призначив штрафи (1700 грн – Тельбізову та Осіпову, 3400 грн – Мецгеру).
Журналісти, не погодившись із рішенням, подали апеляцію (жовтень 2022 року), вимагаючи для Мецгера додаткового покарання – заборони обіймати керівні посади протягом трьох років.
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Розгляд апеляції тривав понад два роки, засідання регулярно переносилися на прохання сторони захисту. Адвокати журналістів (Оксана Максименюк та Віра Крат) вважають, що захист навмисно затягував процес.
Адвокати журналістів планують звертатися до ЄСПЛ.
Напад на журналістів “Схем” в “Укрексімбанку”: подробиці інциденту
За даними Укрінформ, 4 жовтня 2021 року знімальна група програми “Схеми” зазнала нападу під час інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером. Як повідомили журналісти, після одного із запитань, яке не сподобалося Мецгеру, охорона застосувала силу до оператора, відібрала техніку та флешку із записом.
Техніку повернули за годину, але відео інтерв’ю та нападу було видалено.
Згодом “Схемам” вдалося відновити видалене відео. За їхньою інформацією, на записі видно Мецгера, директора департаменту інформполітики Володимира Пікалова, директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та інших.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналістів).
Суд першої інстанції визнав Тельбізова, Осіпова та Мецгера винними і призначив їм штрафи (1700 грн – Тельбізову та Осіпову, 3400 грн – Мецгеру).