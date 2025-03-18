Український газовий підприємець Зіновій Козицький інвестував 271 мільйон гривень (майже $7 млн) в відкриття Zenyk Art Gallery (ZAG) у Львові, в якій представлені роботи відомих українських митців, а також та графіті Бенксі, повідовили у Forbes Україна.

У Львові відкрилася унікальна арт-галерея ZAG: Бенксі, Марчук, Криволап

Козицький назвав галерею на честь свого онука, який вивчав культурологію і помер від раку у 2024 році, за кілька місяців до відкриття галереї.

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Протягом двох десятиліть Козицький створив одну з найбільших приватних газовидобувних компаній України. Його офіс наповнений картинами з його особистої колекції, яка налічує близько 600 робіт, пише Forbes.

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19 лютого ZAG відкрила виставку, присвячену дітям «Маленький принц», натхненну новелою французького автора Антуана де Сент-Екзюпері. Виставка включає 62 роботи відомих українських митців, таких як Іван Марчук, Анатолій Криволап та Олег Тістол.

Графіті Бенксі з Гостомеля тепер у львівській Zenyk Art Gallery

Виставка також включає графіті Бенксі «Жінка в протигазі», яке анонімний британський художник намалював у Гостомелі, Київська область, після деокупації міста у квітні 2022 року. За даними Forbes, роботи Бенксі транспортували до Zenyk Art Gallery під охороною.

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За перші три тижні галерею відвідали понад 17 000 осіб. Українські діячі мистецтва похвалили ZAG за залучення політиків та бізнесменів до сучасного мистецтва, пише Forbes.

Козицький перепрофілював частково завершений готель в арт-простір площею 2 500 квадратних метрів. Трансформація коштувала 122 мільйони гривень, а зовнішні інсталяції та скульптури додали ще 58 мільйонів гривень, повідомляє Forbes.

На даху галереї встановлено триметрову скульптуру Маленького принца.

Козицький також інвестував 78 мільйонів гривень як заставу за орендовані твори, зокрема картину Бенксі «Жінка в протигазі», вартість якої оцінюється в 9 мільйонів гривень.

Крім того, Козицький придбав художні твори на 9 мільйонів гривень для своєї галереї. Найдорожчі роботи на виставці — «Місяць, що встає над Дніпром» українського художника Івана Марчука та «Кінь. Нічний туман» Анатолія Криволапа. Ці твори також були перевезені під охороною, повідомляє Forbes.

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Першу картину надав колишній американський інвестиційний консультант, який придбав її в 2024 році за $300 000. Друга коштувала $250 000, за оцінками самого художника.

Галерея ZAG є доступною для всіх охочих гостей. Інформаційні панелі доступні у шрифті Брайля, також є переклади жестовою мовою та тактильні копії картин.

Як Козицький бачить майбутнє Zenyk Art Gallery

За інформацією Forbes, незважаючи на багатомільйонні інвестиції, Козицький не очікує фінансових прибутків. Ціни на квитки варіюються від 150 до 300 гривень. Екскурсії коштують до 3 000 гривень. Галерея отримує дохід від майстер-класів, арт-терапії та оренди приміщень.

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Також у планах галереї – проведення аукціонів. З 2022 року благодійний фонд Козицького провів шість міжнародних аукціонів. Під час виставки в Австралії у лютому 2024 року 90% робіт було продано, розповіла голова благодійного фонду Козицького Христана Береговська.

За її словами, 50% від продажу йде художнику, решта використовується для стипендій для студентів Львівської національної академії мистецтв. Наступний аукціон заплановано на травень 2025 року.

Наступна виставка в Zenyk Art Gallery представить роботи німецького художника Альбрехта Дюрера, французьке графічне мистецтво та голландські натюрморти 17-19 століть.

Від газу до мистецтва: кар’єрний шлях Козицького

67-річним Зіновій Козицький, який спочатку вчився на психіатра, перейшов до газової галузі на початку 2000-х. У 2004 році він розпочав видобуток газу, і його компанія «Західнадрарсервіс» залишається найбільшим приватним газовидобувним підприємством Західної України.

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Після початку повномасштабної війни «Західнадрарсервіс» пробурив 12 нових свердловин і відкрив нове газове родовище в Україні, повідомляє Forbes.

У той час як більшість лідерів газової галузі України є олігархами, Козицький представляє «зелені» компанії, які виникли в Україні з нуля і без політичної корупції.

За даними Forbes Україна, Козицький також залучає своїх двох синів до керівництва бізнесом, перетворюючи «Західнадрарсервіс» на сімейну справу.

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Він очолює Львівську обласну державну адміністрацію з 2020 року. Козицький також володіє 10 зеленими електростанціями, які минулого року принесли 655 мільйонів гривень доходу, і контролює сервіс оренди велосипедів Nextbike.

У 2022 році Козицький заснував благодійний фонд для підтримки та просування українських художників.