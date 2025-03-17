Колишнього німецького військовослужбовця, який воював у складі ЗСУ, екстрадовано з України до Німеччини. Його підозрюють у зґвалтуванні жінок у Німеччині та Україні, повідомляє BBC News Україна з посиланням на джерела.

Інформацію підтвердив Офіс Генпрокурора “Суспільному”.

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Військового, який воював за Україну, звинувачують у зґвалтуваннях

17 березня громадянин Німеччини перетнув українсько-польський кордон. Незабаром він постане перед німецьким судом.

Запит на екстрадицію надійшов від Німеччини ще у 2023 році. Рішення про екстрадицію ОГП ухвалив 31 грудня 2024 року. Затримання відбулося через місяць у Сумській області.

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У березні 2022 року в будинку чоловіка в Німеччині провели обшук (після сигналу від американської неурядової організації). Було вилучено пристрої з відео та невелику кількість нелегальної зброї, але тоді його не заарештували. Він заявив про плани поїхати до Польщі, але опинився в Україні.

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Винятком стане застосування ЗСУ на території держави-агресора для відбиття агресії.

Німецького військового підозрюють у зґвалтуваннях жінок і дітей

Згодом на вилучених пристроях знайшли тисячі матеріалів із сексуальним насильством, зокрема над дітьми. Німецька прокуратура має відеодокази (опубліковані самим чоловіком) зґвалтування жінок, у тому числі двох українок.

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Німецькі прокурори поділилися відео з українськими колегами. ОГП розпочав розслідування, допитав імовірних жертв (одна з них, неповнолітня, пізніше відмовилася від свідчень).

З 2022 року чоловік служив у Міжнародному легіоні ГУР та брав участь в операціях СБУ, зокрема в обороні Бахмута.

Він двічі оскаржував екстрадицію в суді Сум (з порушеннями процедури). Суд ухвалив рішення про його арешт на 60 діб.

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