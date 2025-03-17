Сукупний дохід десяти найбільших банків України у 2024 році склав 267,2 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2023 році, повідомив Опендатабот.

Рейтинг банків України 2024: хто заробив найбільше

За даними Опендатабот, до топ-10 входять:

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  • 5 державних банків: “ПриватБанк” (110,51 млрд грн, левова частка всіх доходів держбанків), “Ощадбанк” (найбільший приріст: дохід +160%, прибуток +200%), “Укрексімбанк” (+40% доходу), інші державні банки (крім “Сенс Банку”, який показав падіння доходів на 14% і прибутку на 24%). Загалом на державні банки припадає 182,15 млрд.грн.
  • 3 банки з іноземним капіталом: “Райффайзен” (прибуток -11%), “Укрсиббанк” (-6% прибутку), “ОТП Банк” (+11% прибутку). Загальний дохід – 47,52 млрд грн (невелике зниження порівняно з 2023 роком). В ОТП банку пояснили свої результати відновленням корпоративного кредитування та міжнародними програмами.
  • 2 банки з приватним капіталом: “Універсал Банк” (Моно, +22% доходу, прибуток подвоївся), ПУМБ (+14% доходу, прибуток на рівні 2023 року). Загальний дохід – 37,53 млрд грн. ПУМБ відзначив зростання на 25% за ключовими показниками, особливо в роздрібному кредитуванні (+65%).

Інфографіка: Опендатабот

“Укрексімбанк” витіснив з топ-10 “Креді Агріколь”.

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