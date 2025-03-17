Американська акторка Шерон Стоун підтримала Україну, показавши у себе вдома картину сучасного українського художника Артура Солецького.
Відео з’явилося в Instagram громадської організації Ukraine WOW, яка популяризує українську культуру.
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Шерон Стоун придбала картину українського художника Солецького
“Україна – це мистецтво. Україна – це живопис. Україна – це креативність. ... Тому що цей твір належить українському художнику Артуру Солецькому. ... Дякую, Артуре, я в захваті”, – сказала Стоун.
Засновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей розповіли, що звернулися до Стоун з проханням розповісти про українських художників і були здивовані, коли вона записала відео з власною картиною Солецького. Раніше Ukraine WOW залучала до підтримки України Барбру Стрейзанд, Віру Фарміґу, Роберта Де Ніро, Лієва Шрайбера, Мішу Коллінза та Олександра Рудинського.
Картина Солецького “Велика маленька мрія” була створена у 2023 році. Художник розповів, що приблизно через рік після початку повномасштабного вторгнення американець придбав у нього картину для подруги, якою виявилася Шерон Стоун. “Коли я дізнався, що моя робота у неї вдома, це дуже надихнуло”, – сказав Солецький.
Американські актори нагадали про українців, які залишили слід в історії кінопремії “Оскар”
Напередодні вручення премії “Оскар-2025”, яке відбулося в ніч з 2 на 3 березня, відомі американські актори Роберт Де Ніро, Лієв Шрайбер, Міша Коллінз та лауреат премії BAFTA 2025 Олександр Рудинський розповіли про українців, які вписали свої імена в історію найпрестижнішої кінопремії.
У спеціально створеному відеоролику, який став результатом співпраці проєкту Ukraine WOW та “Аврора Мультимаркет”, актори наголосили на надзвичайній важливості внеску українців у розвиток світового кінематографа та зокрема премії “Оскар”.
Американська акторка Деріл Ганна, відома українцям за своїми ролями у фільмах “Убити Білла” та “Убити Білла 2” свою промову під час церемонії вручення кінопремії “Оскар” почала з фрази “Слава Україні!” і показала показала пальцями знак “peace” (мир).