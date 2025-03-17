Американська акторка Шерон Стоун підтримала Україну, показавши у себе вдома картину сучасного українського художника Артура Солецького.

Відео з’явилося в Instagram громадської організації Ukraine WOW, яка популяризує українську культуру.

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Шерон Стоун придбала картину українського художника Солецького

“Україна – це мистецтво. Україна – це живопис. Україна – це креативність. ... Тому що цей твір належить українському художнику Артуру Солецькому. ... Дякую, Артуре, я в захваті”, – сказала Стоун.

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Засновниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей розповіли, що звернулися до Стоун з проханням розповісти про українських художників і були здивовані, коли вона записала відео з власною картиною Солецького. Раніше Ukraine WOW залучала до підтримки України Барбру Стрейзанд, Віру Фарміґу, Роберта Де Ніро, Лієва Шрайбера, Мішу Коллінза та Олександра Рудинського.

Картина Солецького “Велика маленька мрія” була створена у 2023 році. Художник розповів, що приблизно через рік після початку повномасштабного вторгнення американець придбав у нього картину для подруги, якою виявилася Шерон Стоун. “Коли я дізнався, що моя робота у неї вдома, це дуже надихнуло”, – сказав Солецький.