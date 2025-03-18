Триває 1119 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають атаки росіян.
Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?
За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 115 боєзіткнень.
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На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 9 атак окупантів у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.
На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.
На Сіверському напрямку ЗСУ відбили три атаки в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.
Путін вимагає призупинення постачань зброї в Україну під час припинення вогню
На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.
На Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 10 атак в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.
На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове.
На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили одну ворожу атаку.
Бої в Курській області – останні новини
У Курській області минулої доби Сиил оборони відбили 18 атак загарбників, також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснив 301 обстріл, дев’ять з яких – із РСЗВ.
Втрати Росії у війні проти України − подробиці
Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1560 солдатів супротивника. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 897010 (+1560) осіб
- танків ‒ 10352 (+8) од.
- бойових броньованих машин ‒ 21509 (+20) од.
- артилерійських систем – 24640 (+42) од.
- РСЗВ – 1319 (+1) од.
- засоби ППО ‒ 1107 (+3) од.
- літаків – 370 (+0) од.
- гелікоптерів – 331 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149).
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0).
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107) од.
- спеціальна техніка ‒ 3780 (+2) од.
Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 18 березня
Станом на ранок 18 березня 2025 року (06:00) у Середземному морі перебувають російські кораблі, здатні нести до 26 крилатих ракет “Калібр”. В Чорному та Азовському морях військові кораблі РФ відсутні.
- Середземне море: 4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет).
- Чорне море: кораблі відсутні.
- Азовське море: кораблі відсутні.
Рух суден Керченською протокою в інтересах РФ за добу:
- До Чорного моря: 6 суден (2 – у напрямку Босфору).
- До Азовського моря: 8 суден (3 – з Босфору).
РФ продовжує порушення Міжнародної конвенції SOLAS (вимикання AIS).