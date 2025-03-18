Триває 1119 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. ЗСУ продовжують стратегічну оборонну операцію та відбивають атаки росіян.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генерального штабу ЗСУ протягом минулої доби зафіксовано 115 боєзіткнень.

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На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 9 атак окупантів у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам’янка, Западне, Кругляківка та Богуславка.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 10 разів у районах Балки Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили три атаки в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам’янського.

Більше по темі Путін вимагає призупинення постачань зброї в Україну під час припинення вогню Путін висунув цю вимогу під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівеном Віткоффом.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки, Ступочок, Предтечиного та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог 25 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Дачного, Дружби, Озарянівки, Диліївки та Леонідівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 44 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Богданівка, Лисівка та Андріївка.

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На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя, а також у бік Веселого та Розливу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 10 атак в районах населених пунктів Новосілка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили дві атаки в районах населених пунктів Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку наші захисники успішно зупинили одну ворожу атаку.

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Бої в Курській області – останні новини

У Курській області минулої доби Сиил оборони відбили 18 атак загарбників, також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 КАБ, та здійснив 301 обстріл, дев’ять з яких – із РСЗВ.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Протягом останньої доби воїни ЗСУ знищили ще 1560 солдатів супротивника. Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 897010 (+1560) осіб

танків ‒ 10352 (+8) од.

бойових броньованих машин ‒ 21509 (+20) од.

артилерійських систем – 24640 (+42) од.

РСЗВ – 1319 (+1) од.

засоби ППО ‒ 1107 (+3) од.

літаків – 370 (+0) од.

гелікоптерів – 331 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29616 (+149).

крилаті ракети ‒ 3121 (+0).

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.

підводні човни - 1 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 40892 (+107) од.

спеціальна техніка ‒ 3780 (+2) од.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Кораблі РФ з “Калібрами” в Середземному морі: дані на 18 березня

Станом на ранок 18 березня 2025 року (06:00) у Середземному морі перебувають російські кораблі, здатні нести до 26 крилатих ракет “Калібр”. В Чорному та Азовському морях військові кораблі РФ відсутні.

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Середземне море: 4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет).

4 кораблі (3 носії “Калібрів”, до 26 ракет). Чорне море: кораблі відсутні.

кораблі відсутні. Азовське море: кораблі відсутні.

Рух суден Керченською протокою в інтересах РФ за добу:

До Чорного моря: 6 суден (2 – у напрямку Босфору).

До Азовського моря: 8 суден (3 – з Босфору).

РФ продовжує порушення Міжнародної конвенції SOLAS (вимикання AIS).