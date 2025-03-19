У 2024 році в Україні налічується 259 976 ФОПів (фізичних осіб-підприємців) – платників єдиного податку, які мають найманих працівників, повідомив Опендатабот із посиланням на дані Державної податкової служби.

Скільки ФОПів в Україні мають найманих працівників: статистика 2024

За даними Опендатабот, на ФОПів працює 673 тис. осіб (на 13% менше, ніж до повномасштабного вторгнення). За рік кількість ФОПів з найманими працівниками зросла на 9%.

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Кількість найманих працівників не корелює з кількістю ФОПів та війною. Наприклад, у 2020-2021 рр. (“ковідний” період) їх кількість зменшилася на 11% при незначній зміні кількості підприємців (-822).

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Інфографіка: Опендатабот

Де в Україні найбільше ФОПів з найманими працівниками: рейтинг областей

Найбільше їх у Дніпропетровській області (24 тис., 9% від загальної кількості), Київ та Львівська область (по 23 тис.).

Найбільший приріст (порівняно з довоєнним періодом) спостерігаєтья в Рівненській та Хмельницькій області (+26%), а також Чернівецькій (+25%), Волинській і Житомирській (+24%).

Зменшення ж зафіксували у Миколаївській області (-9%), Одеська область (-4%), прифронтові та частково окуповані регіони.

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Інфографіка: Опендатабот

З 2025 року відновлено вимогу щомісячного звітування до Податкової служби про доходи фізосіб і податки. 17 березня 2025 року зареєстровано законопроєкт № 13108 про повернення до щоквартальної звітності (з розбивкою по місяцях) для зменшення навантаження на бізнес.