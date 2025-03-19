Через нестачу місць для проживання, муніципалітети Нідерландів змушені відмовляти у прийомі біженців з України, повідомляє видання NOS.
Скільки українських біженців у Нідерландах
Муніципальні притулки для громадян України вже декілька місяців працюють на межі своїх можливостей.
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Асоціація муніципалітетів Нідерландів (VNG) направила лист прем’єр-міністру країни, висловлюючи стурбованість, а очільники чотирьох великих міст звернулися до міністерства у справах притулку та міграції з вимогою оперативного реагування.
Організація у справах біженців Нідерландів та адміністрація міста Амстердам також заявили про критичність ситуації.
«Цього тижня, як і минулого, десятки людей в Амстердамі залишились без місця для проживання. Направити їх до інших муніципалітетів неможливо, тому що в країні лишилось менше ніж 35 вільних місць, а заповненість вже сягає 99,8 відсотка», - заявив радник муніципалітету Амстердама, відповідальний за соціальні питання та питання біженців Рутгер Гроот Вассінк.
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На даний момент в Нідерландах зареєстровано 120 820 громадян України, з яких 93 770 проживають у муніципальних центрах розміщення. Заповненість даних центрів вже декілька місяців наближається до 100%.
Муніципалітети б’ють на сполох: недостатнє фінансування та підтримка
Органи місцевого самоврядування звернулись до Палати представників, заявляючи про недостатню підтримку з боку держави та критикуючи низький рівень компенсації за проживання.
Це, за твердженням Асоціації муніципалітетів Нідерландів (VNG), викликає небажання у місцевої влади облаштовувати додаткові місця розміщення.
Передбачається, що кількість громадян України в Нідерландах буде збільшуватися через нестабільну ситуацію у світі.
Громадяни України, що були змушені покинути власну країну через війну, перебувають під дією Директиви ЄС про тимчасовий захист (RTB), що дає їм право на проживання та освіту в Нідерландах. Дія цієї директиви триває до 4 березня 2026 року.
Відповідно до своїх можливостей та розмірів, муніципалітети зобов’язані виділяти місця для проживання та отримують компенсацію за кожного біженця.
Більше ніж 27 000 зареєстрованих українців в Нідерландах проживають не в муніципальних центрах, а в орендованому житлі, у друзів, чи в приймаючих родинах.
З початку поточного року, держава скоротила виплати на розміщення біженців з 61 до 44 євро на добу.
Згідно з даними чотирьох найбільших міст Нідерландів, справжні витрати на одну особу коливаються від 55 до 60 євро на добу. Для Гааги, це означає щорічний дефіцит у 4 мільйони євро.
«Таким чином уряд навмисно та всупереч законодавству порушує угоди щодо належного фінансування муніципалітетів», - йдеться у зверненні.
Червоний Хрест фіксує збільшення звернень від українців у Нідерландах
Організація «Червоний Хрест» зафіксувала збільшення числа громадян України, що потребують допомоги з розміщенням.
Якщо в грудні та січні по допомогу зверталися більше ніж 200 осіб, то у лютому - вже 400.
Організація може запропонувати тимчасове проживання в готелях, але це не є вирішенням проблеми на довгострокову перспективу.
Завтра в Палаті представників відбудеться обговорення питання розміщення біженців з України.