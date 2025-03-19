Адміністрація США припинили фінансування ініціативи, яка відстежує масове переміщення українських дітей, депортованих до Росії, пише The Washington Post.

Депортація українських дітей: США припинили фінансування проєкту

Програмою керувала Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL). Дослідники втратили доступ до великої кількості інформації, зокрема, супутникових знімків і біометричних даних, які відстежували особи та місцезнаходження 35 тис. дітей з України.

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Фактично, як зазначає видання, це призвело до видалення доказів воєнних злочинів, що може допомогти Путіну уникнути відповідальності.

Як повідомив Reuters, законодавці США від Демократичної партії закликатимуть адміністрацію Дональда Трампа відновити програму, і застосувати санкції для покарання винних.

«У нас є підстави вважати, що дані зі сховища видалено назавжди. Якщо це правда, це матиме жахливі наслідки» - заявляють демократи.

Раніше ми писали про те, що Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE) Ілона Маска припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, викрадених Росією.

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Скільки українських дітей викрала Росія – що відомо

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак писав про те, що Росія продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 мільйона неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

“Ми не зупинимося, поки всі діти не повернуться додому... Два роки тому весь світ визнав: депортація українських дітей – воєнний злочин”, – розповів Єрмак.

14 березня в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути чотирьох українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.

6 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще сімох українських дітей.

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21 лютого на підконтрольну Україні територію повернули 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації.

19 лютого Україні вдалося повернути 15 українських дітей, які перебували в російській окупації.