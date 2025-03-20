У Туреччині проходять масові мітинги та протести проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, одного з лідерів опозиції.
Про це повідомляють видання Сumhuriyet, інформаційна агенція Аnка та міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.
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Арешт Екрема Імамоглу: Туреччину охопили масові протести
Найбільші акції відбулися у Стамбулі та Анкарі, незважаючи на заборону.
Республіканська народна партія (CHP) закликала до протестів, назвавши арешт Імамоглу (який планував балотуватися в президенти) “тотальною атакою на націю”, “тиранією” та спробою позбавити громадян права голосу та права бути обраними.
На відео з місць подій видно велику кількість правоохоронців, які використовують щити, а також повідомляється про незначні сутички.
Агенція “Анка” повідомляє про протест у Манісі, де учасники звинувачували президента Ердогана у “політичній атаці” з метою продовження своєї влади.
Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая звинуватив протестувальників у наклепі на президента і заявив про рішучу протидію “зусиллям, спрямованим на підрив незалежності судових органів” та “ідеологічним наклепницьким кампаніям”. Він також звинуватив опозицію у спробах підірвати розслідування. Єрлікая закликав громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir dizi soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması kararı sonrası, başta anamuhalefet partisi yöneticileri olmak üzere birtakım mahfillerin siyasi ve ideolojik…— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 19, 2025