У Туреччині проходять масові мітинги та протести проти арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу, одного з лідерів опозиції.

Про це повідомляють видання Сumhuriyet, інформаційна агенція Аnка та міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

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Арешт Екрема Імамоглу: Туреччину охопили масові протести

Найбільші акції відбулися у Стамбулі та Анкарі, незважаючи на заборону.

Республіканська народна партія (CHP) закликала до протестів, назвавши арешт Імамоглу (який планував балотуватися в президенти) “тотальною атакою на націю”, “тиранією” та спробою позбавити громадян права голосу та права бути обраними.

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На відео з місць подій видно велику кількість правоохоронців, які використовують щити, а також повідомляється про незначні сутички.

Агенція “Анка” повідомляє про протест у Манісі, де учасники звинувачували президента Ердогана у “політичній атаці” з метою продовження своєї влади.

Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая звинуватив протестувальників у наклепі на президента і заявив про рішучу протидію “зусиллям, спрямованим на підрив незалежності судових органів” та “ідеологічним наклепницьким кампаніям”. Він також звинуватив опозицію у спробах підірвати розслідування. Єрлікая закликав громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.