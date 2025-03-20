Європейський Союз перерахував Україні другий транш у розмірі 1 мільярда євро в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яка передбачає використання доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Європейська комісія.

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Новий транш від ЄС: 1 млрд євро із заморожених активів РФ

“Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету”, − зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що загалом в межах ініціативи G7 європейські партнери надали Україні вже 4 мільярди євро.

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“Із сьогоднішнім платежем у розмірі 1 млрд євро ми підтверджуємо наші тверді зобов’язання перед Україною. Ми допомагаємо економіці країни дотримувати взятий курс та відбудовувати критичну інфраструктуру, що була пошкоджена в ході російської агресії. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним”, – зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Загальна сума макрофінансової кредитної допомоги ЄС для України (MFA) становить 18,1 млрд євро, що є внеском Європейського Союзу у кредитну ініціативу під егідою G7 з надзвичайного прискорення надходжень (ERA), яка має на меті колективно надати Україні фінансову підтримку на суму в 45 млрд євро.

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“Заморожені російські активи мають працювати на користь України”, − додав Шмигаль, додавши, що уряд працюватиме над повною конфіскацією цих активів та їх спрямуванням на відбудову України.

Україна отримала майже $1,7 мільярда у межах ініціативи G7

13 березня в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Україна отримала перший транш у розмірі 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 мільярда доларів США), забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Канада загалом передбачила 5 мільярдів канадських доларів на ініціативу ERA, яка передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

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Нещодавно, 7 березня, Україна отримала перші 752 млн фунтів від Великої Британії у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

2 березня Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту в 2,26 мільярда фунтів стерлінгів.