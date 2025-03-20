Цими вихідними в Києві на вас чекає безліч цікавих подій — від театралізованих екскурсій і лекторіїв до фестивалів, концертів і благодійних заходів. Ви зможете зануритися в історію міста, відвідати унікальні вистави, насолодитися живою музикою та навіть взяти участь у забігу заради доброї справи!

Лекція про Центральний вокзал і будівництво залізниці у Києві

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Унікальна можливість зануритися в історію київської залізниці! У лекторії Iron Land, що розташований у будівлі Центрального вокзалу столиці, відбудеться захоплива лекція. Ви дізнаєтесь про перші кроки будівництва залізниці у Києві, про її роль у формуванні транспортної інфраструктури міста та про Івана Фрідріха-Вишневського — першого архітектора вокзалу. Лекція також висвітлить ключові етапи розвитку будівлі, її архітектурні трансформації та остаточний дизайн.

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Де: Центральний залізничний вокзал Києва, лекторій Iron Land

Коли: 21 березня 16:00

Ціна: вхід вільний

Концерт гурту PVNCH

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Гурт “ПІВНІЧ” (PVNCH) запрошує всіх шанувальників на великий сольний концерт. Це буде вибухова суміш потужної вуличної енергетики та північного духу. На вас чекають унікальні треки, що резонують із серцем кожного слухача, та неповторна атмосфера єднання.

“Це не просто виступ – це наша історія, наша правда і момент, коли ми збираємо разом тих, хто завжди був з нами, і тих, хто тільки відкрив для себе наш світ”, – діляться музиканти.

Крім того, концерт має особливу мету – збір коштів на FPV-дрони для українських військових.

Де: ORIGIN STAGE, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 21 березня, 19:00

Ціна: Від 690 грн. Квитки

Мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте “Рояль”

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Єдине в Україні вар’єте-шоу, що вже понад 5 років зачаровує глядачів! “Рояль” – це вишукане поєднання хореографії, вокалу та театрального мистецтва. Номери ставлять кращі хореографи проєкту “Танці з зірками”, а музичним обличчям шоу є чарівна Lida Lee.

Виступи відомих артистів, магія сцени, келих вишуканого напою, включений у вартість квитка – все це чекає на гостей незабутнього вечора.

Коли: 21 березня, 19:00

Де: CARIBBEAN club, вул. С. Петлюри, 4

Ціна: 1090 – 2490 гривень. Квитки.

Театралізована екскурсія “Ніч у Біофаці. 1990-ті. Переосмислення”

Захоплива подорож у 1990-ті через призму театралізованої екскурсії!

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Ви зможете відчути дух буремного десятиліття: Революція на граніті, ядерне роззброєння України, фінансові піраміди, політичні зміни та навіть релігійні секти. Це не просто екскурсія – це можливість зануритись у реалії епохи та пережити її події.

Де: Корпус ННЦ Інститут Біології та Медицини КНУ імені Тараса Шевченка, просп. Академіка Глушкова, 2

Коли: 22-23 березня з 18:00

Ціна: безкоштовно. Реєстрація за посиланням

“ЩукаРиба”, лекторій та дегустація на фестивалі локальної гастрономії

Гастрономічний фестиваль, що об’єднує найкращих виробників крафтової продукції з усієї України. Ви зможете скуштувати делікатеси від 52 локальних фермерів, відвідати лекторій про гастрономічні традиції та взяти участь у творчих майстер-класах. Атмосферу доповнять виступи фольклорного гурту “ЩукаРиба” з автентичними гаївками, квіткові pop-up зони та комфортні місця для відпочинку.

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Де: ТРЦ Respublika Park, супермаркет “Сільпо”

Коли: 22-23 березня з 13:00

Ціна: вхід вільний

Благодійний забіг через Пейзажку та Скляний міст

Це не просто спортивний виклик, а можливість підтримати важливу благодійну ініціативу. Забіг на 5 км стартує біля закладу “Липа”, далі маршрут пролягає через Пейзажну алею, Скляний міст і Софійську площу, а фінішує у кав’ярні The Naked Room. Учасників чекатиме смачна фільтр-кава та свіжа випічка від Leilia Bakery, що вже включені у вартість.

Зібрані кошти підуть на спільний збір “Спілки” та “Неопалимі” для забезпечення безкоштовної зовнішньої реабілітації та лікування поствоєнних травм і опіків.

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Де: старт біля закладу “Липа” на вул. В’ячеслава Липинського, 4

Коли: 23 березня о 09:00

Ціна: 400 грн. Реєстрація за посиланням

Концерт Кажанна

Харизматична співачка, яка завойовує серця слухачів ще до офіційного релізу своїх треків! Кажанна виконає свої найпопулярніші хіти: “Пазл”, “Плач”, “Жалі”, “Найгірша” та багато інших, створюючи унікальну атмосферу на сцені. Не пропустіть чудову виконавицю в самому серці Києва — це буде незабутній вечір.

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 23 березня 19:00

Ціна: від 500 грн. Квитки

Концерт Cheev

Музикант, чия творчість відгукується у серцях слухачів. Його новий альбом “Noir” – це рефлексія на події сьогодення, сповнена глибоких переживань і надії. На концерті ви зможете почути найкращі хіти артиста, зокрема, “Гарно так”, “Мрієшся”, “Пазл” і “Рана”.

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 23 березня 19:00

Ціна: від 400 грн. Квитки

Презентація альбому гурту Folkulaka

Фолк із містичними горор-мотивами – саме так можна описати новий колоритний альбом “Відчиняй” від гурту Folkulaka. Якщо ти любиш музику з етнічними мотивами та сучасним звучанням, якщо тобі близькі теми нечисті, відьом і сільські плітки, то не пропусти цей концерт у Києві. Це буде драйвове й незабутнє видовище.

Де: CARIBBEAN club, вул. С. Петлюри, 4

Коли: 23 березня, 18:30

Ціна: Від 390 грн. Квитки