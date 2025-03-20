Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) проведе міжнародний симпозіум “Українська освіта за кордоном: місія та візія”. Захід запланований на 21 березня у гібридному форматі: у Львові, а також онлайн.

Подія відбудеться під патронатом Світової координаційної виховно-освітньої ради Світового Конґресу Українців (СКВОР СКУ).

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Присутні обговорять проблему збереження національної ідентичності українців, які вирішили чи планують залишитися за кордоном. Серед іншого, розглянуть питання як не втратити контакт з Україною, як допомогти українознавчим школам за кордоном, а також як втримати українських дітей у полі глобальної української спільноти.

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Любов Любчик, Голова СКВОР СКУ, долучиться до дискусії. Також серед учасників будуть представники Міністерства освіти України, активісти й науковці.

“У фокусі панельної дискусії за участю іменитих промовців – проблема освіти як форпосту збереження та зміцнення української національної тотожності серед дітей-українців закордоння, а отже – візія майбутнього для українського шкільництва за кордоном і роль держави Україна й українського суспільства в розвитку цього освітнього напрямку”, – написали організатори.

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На заході представлять результати дослідження соціологічного дослідження “Українські суботні й недільні школи за кордоном: відповіді на виклики війни”. Респондентами опитування стали десятки керівників українознавчих шкіл із Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Чехії.

Офлайн захід відбудеться в Головному корпусі Національного університету “Львівська політехніка”. Зареєструватися й отримати доступ до онлайн-участі можна за посиланням.