Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) проведе міжнародний симпозіум “Українська освіта за кордоном: місія та візія”. Захід запланований на 21 березня у гібридному форматі: у Львові, а також онлайн.

Подія відбудеться під патронатом Світової координаційної виховно-освітньої ради Світового Конґресу Українців (СКВОР СКУ). 

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Присутні обговорять проблему збереження національної ідентичності українців, які вирішили чи планують залишитися за кордоном. Серед іншого, розглянуть питання як не втратити контакт з Україною, як допомогти українознавчим школам за кордоном, а також як втримати українських дітей у полі глобальної української спільноти.

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Любов Любчик, Голова СКВОР СКУ, долучиться до дискусії. Також серед учасників будуть представники Міністерства освіти України, активісти й науковці. 

“У фокусі панельної дискусії за участю іменитих промовців – проблема освіти як форпосту збереження та зміцнення української національної тотожності серед дітей-українців закордоння, а отже – візія майбутнього для українського шкільництва за кордоном і роль держави Україна й українського суспільства в розвитку цього освітнього напрямку”, – написали організатори. 

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На заході представлять результати дослідження соціологічного дослідження “Українські суботні й недільні школи за кордоном: відповіді на виклики війни”. Респондентами опитування стали десятки керівників українознавчих шкіл із Великої Британії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Чехії.

Офлайн захід відбудеться в Головному корпусі Національного університету “Львівська політехніка”. Зареєструватися й отримати доступ до онлайн-участі можна за посиланням

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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