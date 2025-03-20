Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії з офіційним візитом 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

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Візит Зеленського до Норвегії: обговорення підтримки України

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зустрів Президента України і заявив про непохитну підтримку України з боку Норвегії. “Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за самозахист... Я з нетерпінням чекаю на конструктивні дискусії...”, − сказав Стьоре.

Він також повідомив про нещодавню домовленість у Стортингу (парламенті) про збільшення фінансування України.

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Сьогодні заплановано декілька зустрічей Зеленського і Стьоре. У робочій зустрічі також візьмуть участь міністр фінансів, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде та міністр оборони Торе Сандвік, а також українська делегація.

Подробиці програми візиту не розголошуються з міркувань безпеки.

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Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 19 березня здійснили офіційний візит до Фінляндії.

Програма візиту включала офіційні переговори, присвячені підтримці України та припиненню російської агресії. У переговорах, окрім президентів, взяли участь міністр фінансів Ріікка Пурра, міністр оборони Антті Хякканен та міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

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Раніше Президент Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із партнерами щодо миру в Україні.

Очолює делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також до складу групи входять міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.