Президент України Володимир Зеленський прибув до Норвегії з офіційним візитом 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Візит Зеленського до Норвегії: обговорення підтримки України

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зустрів Президента України і заявив про непохитну підтримку України з боку Норвегії. “Норвегія підтримує Україну в її боротьбі за самозахист... Я з нетерпінням чекаю на конструктивні дискусії...”, − сказав Стьоре.

Він також повідомив про нещодавню домовленість у Стортингу (парламенті) про збільшення фінансування України.

Advertisement

Сьогодні заплановано декілька зустрічей Зеленського і Стьоре. У робочій зустрічі також візьмуть участь міністр фінансів, міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде та міністр оборони Торе Сандвік, а також українська делегація.

Подробиці програми візиту не розголошуються з міркувань безпеки.

Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі
Більше по темі

Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі

Третя за величиною економіка світу вкладатиме величезні кошти в оборону. Київ очікує на потужнішу підтримку, але гігантський план переозброєння Німеччини стосується не лише України, а й Росії.

Зеленський прибув з офіційним візитом до Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 19 березня здійснили офіційний візит до Фінляндії

Програма візиту включала офіційні переговори, присвячені підтримці України та припиненню російської агресії. У переговорах, окрім президентів, взяли участь міністр фінансів Ріікка Пурра, міністр оборони Антті Хякканен та міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

Advertisement

Раніше Президент Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із партнерами щодо миру в Україні. 

Очолює делегацію керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Також до складу групи входять міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Волтц наполягає, Україна має поступитися територіями в обмін на гарантії безпеки
Джон Моретті
бер. 17
Опитування: більшість американців не схвалюють політику Трампа щодо України та економіки
Кейті Лівінгстоун
2д тому
Українці за кордоном зможуть отримати паспорт без військово-облікових документів
Інтерфакс-Україна
бер. 12
30-денне перемир’я буде залежати від відповіді США на вимоги РФ − Зеленський
За матеріалами Укрінформ
бер. 14
Більше про Зеленський
Трамп запропонував Зеленському передати ЗАЕС у власність США США
Трамп запропонував Зеленському передати ЗАЕС у власність США
Київ Пост
6г тому
Мед не допоможе Путін
Мед не допоможе
Андрій Курков
6г тому
Трамп пообіцяв знайти для України більше ЗРК Patriot США
Трамп пообіцяв знайти для України більше ЗРК Patriot
Київ Пост
7г тому
Зеленський розповів про подробиці розмови з Трампом Росія
Зеленський розповів про подробиці розмови з Трампом
Київ Пост
9г тому
Читати далі
Зеленський анонсував другий раунд переговорів України та США ВАЖЛИВО США
Зеленський анонсував другий раунд переговорів України та США
Київ Пост
1г тому
“Ми вирішили засліпити себе” - США відмовляються протистояти російським загрозам (Частина I) in-depth Путін
АНАЛІЗ: “Ми вирішили засліпити себе” - США відмовляються протистояти російським загрозам (Частина I)
Кейті Лівінгстоун
1г тому
Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі Росія
Збільшенням витрат на оборону Німеччина кидає виклик РФ у боротьбі за військове домінування в Європі
Стефан Коршак
3г тому
Прогрес? А може спритність рук Путіна? Путін
ПОГЛЯД: Прогрес? А може спритність рук Путіна?
Чак Пфаррер
4г тому
" Попередній Асоціація українців Данії обрала нове керівництво
Далі » ЄС має надати Україні 5 млрд євро на боєприпаси - Каллас