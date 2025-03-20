Асоціація українців Данії (АУД) обрала нове керівництво під час зборів організації 15 березня. Олексія Копилова, досвідченого лідера у сфері приватного сектору, активного волонтера, призначили очільником асоціації.

“Дякуємо за довіру Координаційній Раді АУД, та організаціям-членам АУД! Спільними зусиллями ми зробимо нашу спільноту ще сильнішою та ефективнішою!”, – написав Копилов.

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Організаційні здібності та лідерський хист Олексія стануть міцним фундаментом для подальшого розвитку української громади в Данії, написав Василь Гедз, голова відділення Орхус української організації в Данії “Ластівка”, а також член Асоціації українців Данії.

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“Він чудово вміє працювати з людьми, стратегічно мислить, системно підходить до вирішення завдань і завжди націлений на результат”, – додав Гедз.

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Заступником голови призначили Олексія Федорука – “системного працівника із багаторічним досвідом, активного волонтера найбільшої української організації в Данії – “Ластівка”.

“Він є генератором ідей, директором української школи “Родовід” у Копенгагені, має значний досвід у просвітницькій діяльності та працює у сфері IT. Його професійні навички, аналітичний підхід та відданість українській справі допоможуть розвивати діяльність Асоціації ще ефективніше”, – написав Гедз.

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Світовий Конґрес Українців (СКУ) висловлює щиру вдячність попередньому керівництву асоціації – Лесі Ігнатик-Еріксен, Аллі Кучанс та Оксані Кіфяк – за невтомну працю, відданість справі та внесок у розвиток української громади.

Їхні підтримка та лідерство стали важливим фактором у досягненнях організації, і ми вдячні за неоціненний вклад у зміцнення української спільноти та збереження культурної спадщини.

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СКУ вітає Олексія Копилова та Олексія Федорука з обранням й сподівається на плідну співпрацю на користь України та світового українства.