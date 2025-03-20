Асоціація українців Данії (АУД) обрала нове керівництво під час зборів організації 15 березня. Олексія Копилова, досвідченого лідера у сфері приватного сектору, активного волонтера, призначили очільником асоціації.

“Дякуємо за довіру Координаційній Раді АУД, та організаціям-членам АУД! Спільними зусиллями ми зробимо нашу спільноту ще сильнішою та ефективнішою!”, – написав Копилов.

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Організаційні здібності та лідерський хист Олексія стануть міцним фундаментом для подальшого розвитку української громади в Данії, написав Василь Гедз, голова відділення Орхус української організації в Данії “Ластівка”, а також член Асоціації українців Данії.

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“Він чудово вміє працювати з людьми, стратегічно мислить, системно підходить до вирішення завдань і завжди націлений на результат”, – додав Гедз.

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Архітектура відображатиме українські мотиви, а в центрі розташують пам’ятники, що нагадуватимуть про культурну спадщину Східної Європи.

Заступником голови призначили Олексія Федорука – “системного працівника із багаторічним досвідом, активного волонтера найбільшої української організації в Данії – “Ластівка”. 

“Він є генератором ідей, директором української школи “Родовід” у Копенгагені, має значний досвід у просвітницькій діяльності та працює у сфері IT. Його професійні навички, аналітичний підхід та відданість українській справі допоможуть розвивати діяльність Асоціації ще ефективніше”, – написав Гедз.

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Світовий Конґрес Українців (СКУ) висловлює щиру вдячність попередньому керівництву асоціації – Лесі Ігнатик-Еріксен, Аллі Кучанс та Оксані Кіфяк – за невтомну працю, відданість справі та внесок у розвиток української громади. 

Їхні підтримка та лідерство стали важливим фактором у досягненнях організації, і ми вдячні за неоціненний вклад у зміцнення української спільноти та збереження культурної спадщини.

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СКУ вітає Олексія Копилова та Олексія Федорука з обранням й сподівається на плідну співпрацю на користь України та світового українства.  

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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